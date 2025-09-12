قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
أسعار اشتراك مترو الأنفاق 2025 للطلبة
تهشم سيارة بسبب انهيار منزل مكون من طابقين في طنطا.. صور
بسبب لعب الكرة بالحديقة.. سيدة تحرر محضر ضد أمن نادي الزمالك
إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط برئاسة أبو العينين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟
أخبار العالم

انعقاد الجولة الأولي من الحوار الثنائي بين مصر واليابان حول الملفات القانونية الدولية

علي صالح

 استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الجولة الأولى من الحوار الثنائي بين مصر واليابان حول القضايا والمسائل القانونية الدولية ذات الاهتمام المشترك. 

وترأس الوفد الياباني ناكامورا كازوهيكو المستشار القانوني لمكتب الشئون القانونية الدولية بوزارة الخارجية اليابانية، وعن الجانب المصري السفير حاتم عبد القادر مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات. 
 

وتناولت المباحثات تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات السياسية والقانونية الراهنة. حيث اهتم الجانب المصري بعرض الرؤية الوطنية القانونية إزاء الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة، من خلال إبراز الالتزامات الواقعة على إسرائيل باعتبارها دولة الاحتلال بموجب أحكام ونصوص اتفاقيات جنيف الأربع للقانون الدولي الإنساني، وكذا الانتهاكات الي ترتكبها بالمخالفة لالتزاماتها الدولية بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة. 

وناقش الاجتماع كذلك الأبعاد القانونية الحاكمة للأنهار الدولية، وبالأخص الرؤية المصرية بشأن التزامات وواجبات دول المنبع وتطبيق ذلك على "السد الاثيوبي". 

ومن جانبه، تناول ناكامورا كازوهيكو المستشار القانوني لمكتب الشئون القانونية الدولية بوزارة الخارجية اليابانية موقف بلاده المرتبطه بتطبيق القانون الدولي للبحار، ومخرجات فعاليات استضافتها اليابان في أغسطس الماضي، مثل ندوة طوكيو الدولية للقانون (TILA) وقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) التي استضافتها مدينة "يوكوهاما". 
 

كما ناقش الجانبين الأبعاد القانونية المتصلة بملف تغير المناخ والحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ذات الصلة، والنظام القانوني الدولي للفضاء السيبراني، فضلا عن المسائل المرتبطة بسيادة القانون على المستوى الدولي.

وزارة الخارجية والهجرة مصر واليابان السفير حاتم عبد القادر وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات قطاع غزة ناكامورا كازوهيكو

