انعقاد الجولة الأولي من الحوار الثنائي بين مصر واليابان حول الملفات القانونية الدولية

استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الجولة الأولى من الحوار الثنائي بين مصر واليابان حول القضايا والمسائل القانونية الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترأس الوفد الياباني ناكامورا كازوهيكو المستشار القانوني لمكتب الشئون القانونية الدولية بوزارة الخارجية اليابانية، وعن الجانب المصري السفير حاتم عبد القادر مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات.



وتناولت المباحثات تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات السياسية والقانونية الراهنة. حيث اهتم الجانب المصري بعرض الرؤية الوطنية القانونية إزاء الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة، من خلال إبراز الالتزامات الواقعة على إسرائيل باعتبارها دولة الاحتلال بموجب أحكام ونصوص اتفاقيات جنيف الأربع للقانون الدولي الإنساني، وكذا الانتهاكات الي ترتكبها بالمخالفة لالتزاماتها الدولية بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وناقش الاجتماع كذلك الأبعاد القانونية الحاكمة للأنهار الدولية، وبالأخص الرؤية المصرية بشأن التزامات وواجبات دول المنبع وتطبيق ذلك على "السد الاثيوبي".

ومن جانبه، تناول ناكامورا كازوهيكو المستشار القانوني لمكتب الشئون القانونية الدولية بوزارة الخارجية اليابانية موقف بلاده المرتبطه بتطبيق القانون الدولي للبحار، ومخرجات فعاليات استضافتها اليابان في أغسطس الماضي، مثل ندوة طوكيو الدولية للقانون (TILA) وقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) التي استضافتها مدينة "يوكوهاما".



كما ناقش الجانبين الأبعاد القانونية المتصلة بملف تغير المناخ والحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ذات الصلة، والنظام القانوني الدولي للفضاء السيبراني، فضلا عن المسائل المرتبطة بسيادة القانون على المستوى الدولي.