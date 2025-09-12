قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجازات تاريخية.. وزير الزراعة: مصر تستعيد الريادة العالمية في الخيول
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت صباح اليوم 12-9-2025

مواد بناء
مواد بناء
محمد يحيي

شهدت أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، مع استمرار وفرة المعروض في السوق المحلية وتوازن حركة العرض والطلب.

أظهرت أسعار مواد البناء بما في ذلك سعر الأسمنت و حديد التسليح وذلك في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025 داخل المصانع المنتجة و سلاسل التوزيع المختلفة علي مستوي الجمهورية.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري تفاصيل اسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد بحسب الطن

أعلي طن حديد

  • سجل سعر أعلى طن حديد وهو من نوع حديد عز ما بين 45 حتى 45.5 ألف جنيه 
  • وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد وهو من انتاج شركة حديد المصريين حيث تراوح بين 44.8 و 45.2 ألف جنيه
  • وصل ثالث أعلى سعر بيع طن الحديد من انتاج مصنع بشاي للصلب ما بين 44.77 حتى 45 ألف جنيه للطن.
حديد تسليح

متوسط سعر طن الحديد

  • سجل متوسط سعر طن الحديد وهو من انتاج مصنع الجارحي للصلب وتراوح بين 44.6 حتى 44.9 ألف جنيه
  • ويليه حديد السويس للصلب مسجلا ما بين 44.6 حتي 44.9 ألف جنيه.
  • وبلغ ثالث متوسط سعر طن الحديد من انتاج مصنع كلا من  الجيوشي و المراكبي و العشري  متراوحا بين 44.5 و 44.8 ألف جنيه للطن
حديد تسليح

أقل سعر طن حديد

سجل أقل سعر طن حديد من مصنعي عنتر و مصر ستيل مسجلا 44.4 و 44.7 ألف جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

واستقر سعر الأسمنت في مستهل تعاملات اليوم الجمعة حيث 

أعلي سعر طن أسمنت

  • جاء أعلي سعر طن أسمنت وهو من نوعي الأسمنت المسلح و السويدي حيث تراوح سعره من 2150 حتى 2250 جنيه للطن
  • وتضمن ثاني أعلي سعر طن أسمنت ليترواح سعر ما بين 2120 و 2200 جنيه للطن وذلك من انتاح شركات أسمنت حلوان و لافارج .
الحديد والأسمنت

متوسط سعر طن الأسمنت

سجل متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 2100 و 2200 جنيه للطن وهو من انتاج شركات أسمنت (النصر، الممتاز، طرة، سيناء).

أقل سعر 

  • سجل أقل سعر طن أسمنت ما بين 2070 و 2150 جنيه للطن من شركة أسمنت أسوان .
  • وجاء ثاني أقل سعر طن أسمنت ليتراوح بين 2080 و 2180 جنيه للطن من انتاج شركة العسكري.

أسمنت مقاوم للملوحة

وسجل سعر طن الأسمنت المقاوم للملوحة ما بين 2200 و 2300 جنيه 

سعر طن الأسمنت الأبيض

وبلغ سعر طن الأسمنت الأبيض ما بين 3700 و 3900 جنيه للطن

الحديد والأسمنت

الأسمنت والأسعار العالمية

تعكس حركة الأسعار اليوم استقرارًا مدعومًا بتوافر الإنتاج المحلي وتراجع طفيف في تكاليف النقل العالمية. 

ورغم الاستقرار الحالي، يظل السوق متأثرًا بالتغيرات في أسعار المواد الخام عالميًا خاصة خام الحديد والفحم المستخدم في صناعة الأسمنت، مع توقعات بمرونة الأسعار وفقًا لحجم الطلب على مشروعات التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.

