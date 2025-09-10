قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
إيران تشكر مصر على دورها في إنجاح اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة
اقتصاد

أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، مع استمرار وفرة المعروض في السوق المحلية وتوازن حركة العرض والطلب.


 

أسعار الحديد للطن:


 

حديد عز: من 45,000 إلى 45,500 جنيه.


 

حديد المصريين: من 44,800 إلى 45,200 جنيه.


 

حديد بشاي: من 44,700 إلى 45,000 جنيه.


 

حديد الجارحي: من 44,600 إلى 44,900 جنيه.


 

حديد الجيوشي: من 44,500 إلى 44,800 جنيه.


 

حديد المراكبي: من 44,500 إلى 44,800 جنيه.


 

حديد السويس للصلب: من 44,600 إلى 44,900 جنيه.


 

حديد عنتر: من 44,400 إلى 44,700 جنيه.


 

حديد العشري: من 44,500 إلى 44,800 جنيه.


 

حديد مصر ستيل: من 44,400 إلى 44,700 جنيه.


 


 

أسعار الأسمنت للطن:


 

الأسمنت المسلح: من 2,150 إلى 2,250 جنيهًا.


 

أسمنت النصر: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.


 

أسمنت لافارج: من 2,120 إلى 2,200 جنيه.


 

أسمنت السويدي: من 2,150 إلى 2,250 جنيه.


 

أسمنت حلوان: من 2,120 إلى 2,200 جنيه.


 

أسمنت الممتاز: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.


 

أسمنت العسكري: من 2,080 إلى 2,180 جنيه.


 

أسمنت أسوان: من 2,070 إلى 2,150 جنيه.


 

أسمنت طرة: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.


 

الأسمنت المقاوم للملوحة: من 2,200 إلى 2,300 جنيه.


 

الأسمنت الأبيض: من 3,700 إلى 3,900 جنيه.


 

أسمنت سيناء: من 2,100 إلى 2,200 جنيه.


 


 


 

تعكس حركة الأسعار اليوم استقرارًا مدعومًا بتوافر الإنتاج المحلي وتراجع طفيف في تكاليف النقل العالمية. ورغم الاستقرار الحالي، يظل السوق متأثرًا بالتغيرات في أسعار المواد الخام عالميًا خاصة خام الحديد والفحم المستخدم في صناعة الأسمنت، مع توقعات بمرونة الأسعار وفقًا لحجم الطلب على مشروعات التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.

اسعار الحديد اليوم اسعار الأسمنت اليوم اسعار مواد البناء

