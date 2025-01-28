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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أبرزها الصداع .. أعراض الجلطة وطرق إسعاف المريض

الجلطة
الجلطة
ريهام قدري
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ازدادت حالات الموت المفاجئ والتي تكون بسبب الجلطات والتي تحتاج إلي اسعافات سريعة لذلك يجب التعرف علي الأعراض وطرق إسعاف المريض 

 أعراض الجلطة:

. الجلطة الدماغية:

ضعف أو تنميل مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

صعوبة في الكلام أو الفهم.

فقدان التوازن أو الدوار.

صداع شديد ومفاجئ بدون سبب واضح.

تشوش الرؤية أو فقدانها في إحدى العينين أو كلتيهما.

2. الجلطة القلبية:

ألم شديد في الصدر أو الضغط الذي قد يمتد إلى الذراع، الكتف، الفك أو الظهر.

ضيق في التنفس.

غثيان أو قيء.

تعرق بارد.

شعور بالتعب أو الدوار.

طرق إسعاف المريض:

1. في حالة الجلطة الدماغية:

الاتصال بالإسعاف فورًا: الوقت هو العامل الأهم.

اجعل المريض مستلقيًا على جانبه لتجنب الاختناق إذا حدث تقيؤ.

لا تقدم الطعام أو الشراب للمريض.

حاول تهدئة المريض وطمأنته.

2. في حالة الجلطة القلبية:

الاتصال بالإسعاف فورًا.

اجعل المريض في وضع مريح (نصف جالس) مع رفع رأسه.

إذا كان المريض يملك أقراص السيولة يمكنه تناولها وفق توصيات الطبيب.

إذا كان واعيًا، يمكن إعطاؤه قرص أسبرين (160-325 ملغ) ليُمضغ لتقليل تخثر الدم.

راقب تنفس المريض ونبضه، وإذا توقف القلب، ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) إذا كنت مدربًا على ذلك.

ملاحظات هامة:

في حالات الجلطات، كل دقيقة تحدث فرقًا كبيرًا في إنقاذ حياة المريض وتقليل الأضرار.

لا تُعطِ أي أدوية أو علاجات دون معرفة حالته الصحية أو توصيات طبية مسبقة.

الجلطة أعراض الجلطة اسباب الجلطة

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