قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم 28 رجب للرزق والبركة.. 8 كلمات تقيك فضيحتي الفقر والديون
ترامب يعلن توقيع أوامر تنفيذية لإعادة تشكيل الجيش والاستغناء عن خدمة المتحولين جنسيا
في ذكرى وفاة عماد حمدي.. قصة زواجه من 4 فنانات وصفعه للعندليب
تحذير هام.. شبورة كثيفة وأمطار متوقعة على هذه المحافظات
بالأسماء.. 3 مدافعين على رادار الزمالك
سيناتور أمريكي: دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب وتطهير عرقي
ماذا يفعل من استيقظ بأذان الفجر على كابوس؟.. النبي يوصيه بـ4 أمور
تبادل إطلاق نار على الحدود بين أمريكا والمكسيك
ترامب: لم أتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين .. وأمريكا لن تكون ملاذا آمنا للمهاجرين
تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في سعر البانيه
أذكار قبل الفجر بساعة.. 7 كلمات يحبها الله في هذا الوقت
اليوم عودة إلى الشمال وغدا للقدس.. مشاهد رجوع النازحين لغزة تغضب إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماسكات تفتيح البشرة في أسرع وقت

ماسك
ماسك
ريهام قدري
×

تعد الماسكات من أكثر الطرق التي لها فاعلية لعلاج مشاكل البشرة و  للحصول على بشرة أفتح وأكثر نضارة، يمكنك استخدام ماسك طبيعي وفعال. إليك وصفة سهلة لتحضير ماسك لتفتيح البشرة:

ماسك الحليب والعسل والليمون

المكونات:

  • ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
  • ملعقتان كبيرتان من الحليب (يفضل الحليب كامل الدسم).
  • نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري إذا كانت بشرتك حساسة).

الطريقة:

  1. اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.
  2. طبّقي الخليط على بشرتك النظيفة باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك.
  3. اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة.
  4. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
  5. كرري الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ملاحظات:

  • إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك تخفيف عصير الليمون أو تجنبه تمامًا.
  • احرصي دائمًا على اختبار الماسك على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه على وجهك بالكامل للتأكد من عدم وجود حساسية.
  • استخدمي واقي الشمس يوميًا، خاصة بعد استخدام ماسكات تحتوي على الليمون
ماسك ماسك طبيعي الماسكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

الإيجار القديم

بعد حكم طرد ورثة مستأجر.. تعرف على حالات فسخ عقود الإيجار القديم

حسن مظهر

طفل فيلم الجراج.. تفاصيل جنازة حسن مظهر

شديد البرودة .. تحذير من طقس الثلاثاء

شديد البرودة .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

البطاقة الشخصية

أسرع مكان تطلع منه البطاقة الشخصية 2025 .. اعرف التفاصيل

آلاء عبد العزيز

لأول مرة.. والد آلاء عبد العزيز يكشف حقيقة مرض ابنته: سأقاضي أصحاب التريند| تفاصيل

آلاء عبد العزيز

مفاجأة.. والدة آلاء عبدالعزيز تكشف عن سبب تدهور حالة ابنتها وخلعها للحجاب| فيديو

صورة تعبيرية

نتائج المرحلة الابتدائية محافظة الجيزة عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الإسراء والمعراج

ما الحديث الذى دار بين الله والنبي ليلة الإسراء والمعراج؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ يسري عزام

هل رأى سيدنا النبي الله عزو جل؟.. يسري عزام يوضح

الفنان محمد صبحي

الفنان محمد صبحي: الدراما لا تهين العلماء والدين لا يقيد رسالة الفن

بالصور

مفاجأة.. زيوت تقلل الكوليسترول في الجسم| اكتشفها

زيوت تقلل الكوليسترول
زيوت تقلل الكوليسترول
زيوت تقلل الكوليسترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد