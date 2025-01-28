ماسكات تفتيح البشرة في أسرع وقت

تعد الماسكات من أكثر الطرق التي لها فاعلية لعلاج مشاكل البشرة و للحصول على بشرة أفتح وأكثر نضارة، يمكنك استخدام ماسك طبيعي وفعال. إليك وصفة سهلة لتحضير ماسك لتفتيح البشرة:
ماسك الحليب والعسل والليمون
المكونات:
- ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب (يفضل الحليب كامل الدسم).
- نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري إذا كانت بشرتك حساسة).
الطريقة:
- اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.
- طبّقي الخليط على بشرتك النظيفة باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك.
- اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
- كرري الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
ملاحظات:
- إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك تخفيف عصير الليمون أو تجنبه تمامًا.
- احرصي دائمًا على اختبار الماسك على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه على وجهك بالكامل للتأكد من عدم وجود حساسية.
- استخدمي واقي الشمس يوميًا، خاصة بعد استخدام ماسكات تحتوي على الليمون