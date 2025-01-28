ماسكات تفتيح البشرة في أسرع وقت

تعد الماسكات من أكثر الطرق التي لها فاعلية لعلاج مشاكل البشرة و للحصول على بشرة أفتح وأكثر نضارة، يمكنك استخدام ماسك طبيعي وفعال. إليك وصفة سهلة لتحضير ماسك لتفتيح البشرة:

ماسك الحليب والعسل والليمون

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من الحليب (يفضل الحليب كامل الدسم).

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري إذا كانت بشرتك حساسة).

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس. طبّقي الخليط على بشرتك النظيفة باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك. اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف. كرري الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ملاحظات: