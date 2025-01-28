آخر تحديث لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-1-2025

تشهد أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعا ملحوظاً اليوم الثلاثاء 28-1-2025 في مختلف البنوك المصرية، نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك

شراء: 50.300 جنيه

بيع: 50.370 جنيه

في ميد بنك، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.300 جنيه وسعر البيع هو 50.370 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

شراء: 50.230 جنيه

بيع: 50.330 جنيه

في بنك مصر، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.230 جنيه وسعر البيع هو 50.330 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 50.230 جنيه

بيع: 50.320 جنيه

في مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.230 جنيه وسعر البيع هو 50.320 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

شراء: 50.230 جنيه

بيع: 50.330 جنيه

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.230 جنيه وسعر البيع هو 50.330 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في كريدي أجريكول

شراء: 50.220 جنيه

بيع: 50.320 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في في كريدي أجريكول، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.220 جنيه وسعر البيع هو 50.320 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية

شراء: 50.220 جنيه

بيع: 50.320 جنيه

في بنك التنمية الصناعية، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.220 جنيه وسعر البيع هو 50.320 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في اتش اس بى سى HSBC

شراء: 50.210 جنيه

بيع: 50.310 جنيه

في اتش اس بى سى HSBC، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.210 جنيه وسعر البيع هو 50.310 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

شراء: 50.200 جنيه

بيع: 50.300 جنيه

في بنك قناة السويس، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.200 جنيه وسعر البيع هو 50.300 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

شراء: 50.200 جنيه

بيع: 50.300 جنيه

في بنك البركة، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.200 جنيه وسعر البيع هو 50.300 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شراء: 50.200 جنيه

بيع: 50.300 جنيه

في البنك الأهلي المصري، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.200 جنيه وسعر البيع هو 50.300 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي

شراء: 50.200 جنيه

بيع: 50.300 جنيه

في البنك العقاري المصري العربي، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.200 جنيه وسعر البيع هو 50.300 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 50.200 جنيه

بيع: 50.300 جنيه

في البنك التجاري الدولي (CIB)، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.200 جنيه وسعر البيع هو 50.300 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

شراء: 50.200 جنيه

بيع: 50.300 جنيه

في المصرف العربي الدولي، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.200 جنيه وسعر البيع هو 50.300 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي

شراء: 50.200 جنيه

بيع: 50.300 جنيه

في البنك المصري الخليجي، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.200 جنيه وسعر البيع هو 50.300 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

شراء: 50.200 جنيه

بيع: 50.300 جنيه

في بنك التعمير والإسكان، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.200 جنيه وسعر البيع هو 50.300 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

شراء: 50.200 جنيه

بيع: 50.300 جنيه

في المصرف المتحد، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.200 جنيه وسعر البيع هو 50.300 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شراء: 50.200 جنيه

بيع: 50.300 جنيه

في بنك الإسكندرية، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.200 جنيه وسعر البيع هو 50.300 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني NBK

شراء: 50.190 جنيه

بيع: 50.290 جنيه

في بنك الكويت الوطني NBK، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.190 جنيه وسعر البيع هو 50.290 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

شراء: 50.190 جنيه

بيع: 50.290 جنيه

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.190 جنيه وسعر البيع هو 50.290 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

شراء: 50.186 جنيه

بيع: 50.320 جنيه

في البنك المركزي المصري، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 50.186 جنيه وسعر البيع هو 50.320 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في QNB الأهلي

شراء: 49.780 جنيه

بيع: 49.880 جنيه

في QNB الأهلي، سعر شراء الدولار الأمريكي هو 49.780 جنيه وسعر البيع هو 49.880 جنيه.