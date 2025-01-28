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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف الشرطة بقلعة محمد علي يحتفل بذكرى افتتاحه

متحف الشرطة بقلعة محمد على يحتفل بـ ذكرى إفتتاحة
متحف الشرطة بقلعة محمد على يحتفل بـ ذكرى إفتتاحة
محمد الاسكندرانى
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احتفل محتف الشرطة بقلعة محمد على ، بذكرى افتتاحه ، بـ معرضين مؤقتين بعنوان " 73عاما من الفداء والتضحية "، و " تطور زى الشرطة عبر العصور المصرية " ، بحضور امال صديق، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف التاريخية و عبد الباسط محمود، مدير عام متحف الشرطة القومي .

وأوضحت إدارة متحف الشرطة ، أن الاحتفالية تضمنت عرض بعض الأسلحة التي استخدمتها الشرطة المصرية فى معركة الإسماعيلية فى ٢٥ يناير سنة ١٩٥٢م، بين كلا من الشرطة المصرية وقوات الاحتلال البريطاني، بالإضافة إلى بعض الأسلحة التي استخدمتها قوات الاحتلال البريطاني ،و بعض الصور النادرة التي تجسد أحداث المعركة. 
أشارت إدارة المتحف ، إلى هدف إقامة المعرض هو إبراز دور وتضحيات رجال الشرطة المصرية والتي راح ضحيتها ٥٠ شهيدا من شهداء الشرطة المصرية دفعوا حياتهم ثمنا للدفاع عن الوطن .

وحول المعرض الثاني المقيم بعنوان " تطور زى الشرطة عبر العصور المصرية " ،لفتت إدارة  المتحف أنه تضمن عرض مجموعة من الصور النادرة التي تجسد تطور زى الشرطة عبر العصور  المصرية بدأ من العصور المصرية القديمة حتى العصر المعاصر. يهدف الغرض من إقامة المعرض هو تسليط الضوء على تطور وتنوع الأزياء الخاصة بالشرطة المصرية عبر العصور.

يأتي المعرضين ضمن مجموعة المعارض المؤقتة التي يقيمها متحف الشرطة القومي بشكل دائم لنشر الوعي الثقافي والأثري.

ومن المقرر أن يستمر المعرضين خلال الفترة من ٢٥ يناير حتى 31 يناير 2025 م. تم تخصيص عدد من السادة أمناء المتحف لتقديم الشرح الوافي لخدمة زوار المعارض.
 

محتف الشرطة محتف الشرطة بقلعة محمد على محتف

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