داليا مصطفى: ابني سليم يغار عليّ وطلب عدم ارتداء المايوه في البحر

كشفت الفنان داليا مصطفى، تفاصيل جديدة عن طفولتها وعلاقتها بأسرتها، مشيرة إلى أن عاشت طفولة سعيدة ومستقرة.

وأضافت داليا مصطفى، في حوار مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة اليوم الاثنين، من برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة الحياة، أن : “عشت طفولة سعيدة ومستقرة، لكن والدتي كانت صارمة للغاية، وكثيرًا ما كانت تستخدم الشبشب كوسيلة لفرض الانضباط. قراراتها كانت حاسمة ولا مجال للتراجع عنها”.

وتابعت حديثها داليا مصطفى، أن : "أصبحت أطبّق بعضًا من أسلوب والدتي في تربية أبنائي، خاصة مع ابني سليم الذي كان طفلاً شقيًا. بعد أن أصبحت أمًا، أدركت كمّ المعاناة التي تحملتها والدتي أثناء تربيتنا."

كما أشارت داليا مصطفى، إلى أن علاقتها بابنها سليم تتميز بالتقارب والغيرة أحيانًا، قائلة: "سليم يغار عليّ كثيرًا، وإذا لم أرد على اتصاله ينفعل حتى إنه طلب مني عدم ارتداء المايوه عند النزول إلى البحر."

