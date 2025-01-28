أخبار المنيا.. افتتاح تطوير وتجهيز وحدة غسيل كلى الأطفال والاحتفال بيوم البيئة الوطني 2025 وتوزيع درجات سؤال امتحان العلوم بالشهادة الإعدادية

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم فقد قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتفقد مجمع المخابز بأبوقرقاص ووجه بتطويره، والاحتفال بيوم البيئة الوطني 2025 تحت شعار مصر خضراء مستدامة، وتوزيع درجات سؤال بامتحان العلوم بالشهادة الإعدادية بعد شكاوى أولياء الأمور، ورئيس الجامعة يستقبل وفد مؤسسة «إي إف جى» للتنمية الاجتماعية.

الاحتفال بيوم البيئة الوطني 2025 تحت شعار مصر خضراء مستدامة.



أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية دعم قضايا البيئة على المستوى الوطني، وتعزيز التزام الدولة بالسياسات التي تضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة، داعياً إلى تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لنشر الوعي البيئي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030



جاء ذلك تزامنا مع الاحتفالية التى نظمتها محافظة المنيا بمناسبة يوم البيئة الوطني 2025، بالتعاون مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي وجهاز شؤون البيئة، تحت شعار “مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل.

بعد شكاوى أولياء الأمور.. توزيع درجات سؤال بامتحان العلوم بالشهادة الإعدادية بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، توزيع درجات أحد أسئلة مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي على باقي الأسئلة، بعد ورود شكاوى متعددة من أولياء الأمور.

وأوضح صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في بيان اليوم، أنه نظرًا لما ورد إلى المديرية من شكاوى بعض أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بشأن سؤال في مادة العلوم، ومع عدم انتهاء أعمال تقدير الدرجات حتى الآن، فقد تقرر توزيع درجة السؤال على باقي الأسئلة، بما يراعي صالح الطلاب ويحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.



رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد مؤسسة «إي إف جى» للتنمية الاجتماعية ويؤكد نهدف الى تقديم نموذج يحتذى به فى التنمية الاجتماعية.



استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، الدكتورة هناء حلمى، الرئيس التنفيذى لـ لمؤسسة إى إف جى هيرميس للتنمية الإجتماعية، والوفد المرافق لها بحضور الدكتور ايمن حسنين نائب رئس الجامعه لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، خلال زيارة الوفد للجامعة .

وقدم رئيس الجامعة ، شرحاً من اجل الوصول إلى هدف الجامعة الأسمى نحو «جامعة ذكية مُنتجة مستدامة » لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمجتمع الجامعة، وكذا المجتمع الخارجي ، مشيرا الى انه تم تطوير الحرم الجامعى ليكون محركاً للابداع والابتكار من اجل احداث تنمية متكاملة ، وذلك فى اطار استعداد الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبى العام المقبل .



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رئيس جامعة المنيا والرئيس التفيذى لـ لمؤسسة إى إف جى هيرميس للتنمية الإجتماعية يفتتحان تطوير وتجهيز وحدة غسيل كلى الاطفال بمستشفى النساء والولادة.



افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتورة هناء حلمى، الرئيس التفيذى لـ لمؤسسة إى إف جى هيرميس للتنمية الإجتماعية، أعمال تطوير وتجهيز وحدة غسيل كلى الاطفال بمستشفى النساء والولادة بالمستشفى الجامعى بحضور الدكتور ايمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسام شوقى عميد كلية الطب والدكتور مؤمن محمد حسن مدير مستشفى النساء والولادة وذلك فى اطار اتفاقية تعاون مُشترك مع مؤسسة " إى اف جي " للتنمية الاجتماعية، للمُساهمة في تحقيق الارتقاء بالمستوى الصحي لخدمة الأطفال والأسر في قرى الريف المصري داخل محافظات الصعيد.

محافظ المنيا يتفقد مجمع المخابز بأبوقرقاص ويوجه بتطويره

واصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا جولته الميدانية بمركز أبوقرقاص، لمتابعة الحالة العامة بعدد من القطاعات حيث تفقد مجمع المخابز بأبوقرقاص، ضمن خطة المحافظة لدفع العمل في المشروعات الإنتاجية كافة ، والعمل على إيجاد مقترحات لاستغلال تلك المشروعات وتطويرها ورفع كفاءتها لتقديم خدمة لائقة للأهالي سواء بالمدن أو القرى .

