أحلى فطار.. طريقة عمل فطير الطاسة

تحتار ربة المنزل في تقديم اكلات الفطار ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل فطير الطاسة بشكل بسيط وسريع لتحضيره كوجبة إفطار:
المكونات:
- 2 كوب دقيق.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر (اختياري).
- نصف كوب ماء دافئ (تقريبًا).
- ملعقتان كبيرتان زيت (للعجن).
- زيت أو زبدة لدهن الطاسة.
الطريقة:
تحضير العجين:
- في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع الملح والسكر (والبيكنج بودر إذا كنتِ تفضلين قوامًا هشًا).
- أضيفي الزيت وابدئي في إضافة الماء تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة وغير لاصقة.
- غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 15-20 دقيقة.
تشكيل الفطير:
- قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة حسب حجم الفطير الذي ترغبين به.
- افردي كل كرة على سطح مدهون بالقليل من الزيت حتى تصبح رقيقة جدًا.
الطهي:
- سخّني طاسة غير لاصقة (تيفال أو جرانيت) على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة.
- ضعي الفطير المفرود في الطاسة، واطهيه حتى يظهر فقاعات ويصبح لونه ذهبيًا من الأسفل.
- قلبيه على الوجه الآخر وكرري حتى ينضج تمامًا.
التقديم:
- يُقدم الفطير ساخنًا مع العسل، الجبن، أو المربى حسب الرغبة.