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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أحلى فطار.. طريقة عمل فطير الطاسة

فطير الطاسة
فطير الطاسة
ريهام قدري
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تحتار ربة المنزل في تقديم اكلات الفطار ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل فطير الطاسة بشكل بسيط وسريع لتحضيره كوجبة إفطار:

المكونات:

  • 2 كوب دقيق.
  • رشة ملح.
  • ملعقة صغيرة سكر.
  • ملعقة صغيرة بيكنج بودر (اختياري).
  • نصف كوب ماء دافئ (تقريبًا).
  • ملعقتان كبيرتان زيت (للعجن).
  • زيت أو زبدة لدهن الطاسة.

الطريقة:

تحضير العجين:

  • في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع الملح والسكر (والبيكنج بودر إذا كنتِ تفضلين قوامًا هشًا).
  • أضيفي الزيت وابدئي في إضافة الماء تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة وغير لاصقة.
  • غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 15-20 دقيقة.

تشكيل الفطير:

  • قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة حسب حجم الفطير الذي ترغبين به.
  • افردي كل كرة على سطح مدهون بالقليل من الزيت حتى تصبح رقيقة جدًا.

الطهي:

  • سخّني طاسة غير لاصقة (تيفال أو جرانيت) على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة.
  • ضعي الفطير المفرود في الطاسة، واطهيه حتى يظهر فقاعات ويصبح لونه ذهبيًا من الأسفل.
  • قلبيه على الوجه الآخر وكرري حتى ينضج تمامًا.

التقديم:

  • يُقدم الفطير ساخنًا مع العسل، الجبن، أو المربى حسب الرغبة.
فطير فطير الطاسة طريقة عمل فطير الطاسة

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