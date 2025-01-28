أفراح السيناوية بسانت كاترين.. وليمة وأغاني بدوية وسمسمية والكل حاضر

تمثل الافراح السيناوية في القبائل البدوية بسانت كاترين عرس اجتماعي قبل أن تكون زفافا، حيث يجتمع في صوان الفرح كل أبناء القبائل البدوية في سانت كاترين ليباركوا الزفاف لشباب القبائل .

وتتحول ساحة المدينة لمضيفة لاستقبال المدعويين من كل القبائل، وتتقدم وليمة العرس المدعويين في صواني عليها اللحوم المطهية بطريقة "المندي"

ورصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري صورا للفرح السيناوي بسانت كاترين .

يقول الشاب السيناوي صالح عوض ابن قبيلة الجبالية أن الافراح البدوية هي تراث اجتماعي بالنسبة لبدو سانت كاترين وهي " لمة وفرحة " لكل أبناء القبائل، والكل حاضر يشارك في سباق الهجن وألعاب التراث مثل السيجة، وإلقاء الشعر البدوي والسهر على أنغام السمسمية للاستماع لأغاني التراث البدوي.

وأضاف سليمان الجبالي الخبير في التراث والبيئة البدوية أن العرس البدوي فرح لكل أبناء القبائل الجميع يشارك ويهنئ، مشيرا إلى أنه يقام صوان كبير يسع لإعداد كبيرة من المدعويين والجميع يتناول الطعام ويبارك للعريس .

ثم تقام ليلة للسمسمية والاغاني البدوية .

وما زال بدو سانت كاترين يحتفظون بالعادات والتقاليد في الأفراح السيناوية وتقام مسابقات الهجن وألعاب التراث.