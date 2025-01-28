لا يمكن أن أترك ابنتي بدون علاج.. انهيار والدة المذيعة آلاء عبد العزيز على الهواء

أكدت والدة الإعلامية آلاء عبد العزيز، "لا يمكن أن أترك ابنتي بدون علاج، مشيرة إلى أنها لا تعلم ما أصاب ابنتها، وقالت: بقالها شهرين معرفش عنها حاجة.

وقالت والدة آلاء عبد العزيز، خلال لقاء لها لبرنامج “صبايا الخير”، عبر فضائية “النهار”، ان أبنتي تعليها كان تعليم ديني، ودخلت المدارس الدينية، حتى انه كانت ارتدت الحجاب منذ الصف الرابع الابتدائي، ولكن في السنة النهائية من الجامعة خلعت الحجاب، ولكنه عادت وارتدت الحجاب بعد ذهابها للعمرة.

وأشارت والدة ألاء عبد العزيز إلى أن ابنتي انضمت لفريق التمثيل في الجامعة، وكانت موهوبة منذ صغرها.

وتابعت والدة آلاء عبد العزيز، «آلاء بتعمل كل ده بسبب طلاقها من زوجها ويشاهد بنفسه كم المأساة اللي هي وصلت ليها بعد سفره خارج مصر، مؤكدة أنها قررت الخروج والظهور لتدافع عن ابنتها وأسرتها وترد على الهجوم ضد آلاء واتهامها بأنها تسعى إلى عمل ترند.