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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنظيم التصفيات النهائية لمسابقة "نحلة التهجى" بمنطقة أسوان الأزهرية

أنشطة منطقة أسوان الأزهرية
أنشطة منطقة أسوان الأزهرية
محمد عبد الفتاح
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تابع الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية التصفيات النهائية لمسابقة المشروع القومي «نحلة التهجي»، التى انطلقت بقاعة معهد " الإمام الشعراوي" بأسوان وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/1/2025 .

وأوضح رئيس منطقة أسوان الأزهرية، أن هذه المسابقة تأتي فى إطار حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات أبنائه بالمعاهد الأزهرية، وتعزيز روح المنافسة بينهم، وذلك ضمن البرامج التعليمية التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية.

من جانبها أكدت رحاب على منسق المبادرة، وموجه اللغة الإنجليزية بإدارة أسوان، أن اختبار الطلاب فى المسابقة بمجموعة من الكلمات الخاصة بمنهجهم، التى تم تدريبهم على نطقها نطقًا صحيحًا باللهجة الأمريكية American Accent.

كما أوضحت أن المسابقة شهدت مشاركة الطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، حيث بلغ عدد المشاركين 210 طالب وطالبة، ويتم من هذه التصفيات صعود اثنان من كل صف دراسي إلى مرحلة قبل النهائي، التي ستقام خلال فبراير المقبل.

يشارك فى لجنة تحكيم المسابقة نخبة من موجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية بمنطقة أسوان الأزهرية.

 التقى الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية طلاب معهد البعوث الإسلامية بنين، فى بيت شباب الأزهر بأسوان، وذلك في إطار زيارتهم السياحية للتعرف على معالم مدينة أسوان والآثار الفرعونية المصرية.

وأكد رئيس منطقة أسوان الأزهرية، حرصه على لقاء الطلاب للترحاب بهم فى أسوان، والاطمئنان على توافر سبل الراحة لهم ببيت الشباب، متمنياً لهم الاستمتاع برحلتهم فى زيارتهم لمعالم أسوان الأثرية، والتعرف على الحضارة المصرية، مشيدا  بحرصهم على الالتحاق بالتعليم الأزهري والتزود من علومه، ليكونوا خير سفراء له فى بلدانهم. 

من جانبهم أعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم لما شاهدوه من مناظر طبيعية، وآثار فرعونية خلال تواجدهم بأسوان، وكذلك لما لمسوه من حسن استقبال وضيافة وترحاب بهم من أهل المحافظة، مقدمين الشكر للإمام الأكبر شيخ الأزهر على اهتمامه ورعايته لهم، وحرصه على تقديم أفضل الخدمات لطلاب الأزهر الوافدين من جميع أنحاء العالم.

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