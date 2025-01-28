محاولات في الزمالك لإقناع حسين لبيب بعدم التعاقد مع هذا اللاعب.. من هو؟

كشف الإعلامي الرياضي، أمير هشام عن تطورات في ملف الصفقات داخل نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “محاولات في الزمالك لإقناع حسين لبيب بعدم التعاقد مع محمد الجديدي لاعب شباب المحمدية المغربي”.

وتابع: “محمد الجديدي ضمن الاسماء المعروضة بقوة للزمالك خلال انتقالات يناير ولكن المحيطين برئيس النادي أكدوا له أن مستواه أقل من العادي”.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الـ ثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما لقي الجونة في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.