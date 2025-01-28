هل ينضم علي معلول إلى بيراميدز أو الزمالك؟.. حتحوت يكشف مفاجأة

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل الساعات الأخيرة للنجم التونسي علي معلول، داخل قلعة النادي الأهلي، وذلك قبل الإعلان عن نهاية رحلته مع الفارس الأحمر.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، أن علي معلول الظهير الأيسر لنادي الأهلي طلب من عمال غرف الملابس جمع متعلقاته للرحيل عن القلعة الحمراء، موضحا أن علي معلول أخطر عددًا من اللاعبين في الأهلي، بأن مران اليوم هو آخر مران له مع الفريق، بعد رفض قيده في قائمة الأهلي.

وأضاف حتحوت، إن كولر أبلغ معلول بصعوبة قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في ظل رغبته للتعاقد مع لاعبين أجانب، وسوف يحصل معلول علي باقي مستحقاته عن عقده مع الأهلي.

وأكد حتحوت، بأن معلول تلقي عرضين من الخليج بالإضافة عرضين آخرين من دوريات أخرى، واللاعب يفاضل بين العروض المتاحة لاختيار الانسب منها وليس بين هذه العروض الزمالك وبيراميدز حيث أغلق الباب نهائيا أمام بعض الوسطاء خلال الفترة الماضية.