تريزيجيه يمنح علي معلول طوق النجاة للبقاء في الأهلي.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الساعات المقبلة ربما تشهد انفراجة في أزمة على معلول وتأكيد استمراره في النادي الأهلي.

وقال أحمد شوبير: «موضوع على معلول مهم جدا جدا، لإن ده لاعب له في قلوب الأهلاوية الكثير والكثير، وهناك استماتة ومحاولات جادة من إدارة الأهلي لاستمراره وهناك اصرار شديد من كولر إن معلول ميكونش موجود وإدارة الأهلي عمرها ما بتجبر مدرب على شيء لكنها بتحاول معاه».

وتابع شوبير: «حتى مع البيان اللي اصدره وكيل معلول، لسه فيه حاجات ممكن تحصل، الأهلي عنده أجازة بكره وبعده ممكن يحصل فيهم حاجة ويحصل ضغط على كولر».

وأوضح حارس الأهلي السابق: «أيه اللي ممكن يخلي الموضوع يمشي وإن معلول يكمل، بص لا أعتقد إن الأهلي هيجيب 2 لاعيبة أجانب بعد ضم تريزيجيه كده هيجيب صفقة واحدة، وكده هتكون الأمور قدام كولر إن ما المانع في قيد معلول مهو اللاعب بتاعي وبيحصل على قيمة عقده، وملتزم معاه أنا كنادٍ، فما المانع في قيده في المكان المتبقي للاعبين الأجانب».

وأضاف شوبير: «مازالت المحاولات جارية من أجل إقناع كولر ببقاء معلول، وإدارة الأهلي تحاول بكل ما أوتيت من قوة إن على معلول يبقى موجود ويكمل عقده مع الأهلي حتى نهاية الموسم».