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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن توقيع أوامر تنفيذية لإعادة تشكيل الجيش والاستغناء عن خدمة المتحولين جنسيا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديث مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، أنه وقع أربع أوامر تنفيذية مساء الاثنين تهدف إلى إعادة تشكيل إدارة وهيكلة الجيش. تشمل هذه الأوامر إجراءات تتعلق بتدابير التنوع، وخدمة المتحولين جنسياً في الجيش، بالإضافة إلى التعامل مع الجنود الذين تم تسريحهم بسبب رفضهم تلقي لقاح كوفيد-19.  

كما أوضح ترامب أنه وقع أمرًا تنفيذيًا لإنشاء آلية لتطوير ما وصفته الإدارة بـ"القبة الحديدية الأمريكية"، وهو نظام دفاع صاروخي يهدف إلى حماية الوطن من التهديدات.  

وأشار ترامب إلى أنه وقع هذه الأوامر التنفيذية أثناء عودته إلى واشنطن من فلوريدا.  

وكانت شبكة CNN قد ذكرت سابقًا، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن ترامب كان من المتوقع أن يوقع هذه الأوامر.  

تأتي هذه القرارات التنفيذية بعد أن أدى بيت هيغسيث، مرشح ترامب لقيادة وزارة الدفاع، اليمين الدستورية كوزير للدفاع يوم السبت. وقد صرح هيغسيث منذ فترة طويلة بأنه يخطط لإجراء تغييرات ثقافية كبيرة في الجيش، بما في ذلك إنهاء ممارسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI) وإبعاد ما وصفه بـ"العناصر المستيقظة" عن الجيش، وفقاً لتقارير CNN.

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