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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاهد.. ارتفاع الأعلام المصرية في غزة خلال نزوح الأهالي إلى شمال القطاع

العلم المصري بغزة
العلم المصري بغزة
محمد على
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ارتفعت الأعلام المصرية في غزة بعدما رفعها بعض النازحين الفلسطينيين، وذلك في مناطق متفرقة بالقطاع غزة، ما يعد تقديرًا لما تقوم القيادة المصرية لأجل فلسطين طوال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما نشرته قناة “الغد”.

وأكدت “الغد” أن عددا كبيرا من النازحين الفلسطينيين يقدرون الدور الكبير لمصر في دعم الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة ودعمهم اللامحدود خلال عدوان الاحتلال.

https://fb.watch/xogFB4ZTGX/

وبدأ النازحون الفلسطينيون في جنوب قطاع غزة بالعودة إلى شمال القطاع، صباح الاثنين، بحسب ما أظهرت صور ولقطات فيديو لحشود النازحين على شارع الرشيد غربي غزة.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد تظهر بدء تحرك حشود النازحين الفلسطينيين على شارع الرشيد في طريقهم للعودة إلى شمال قطاع غزة، بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم.

وكان عدد سكان شمال قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر 2023، يقدر بأكثر من مليون نسمة.

وقال القيادي بحركة حماس عزت الرشق إن "مشهد عودة النازحين إلى شمال غزة تتحطم أمامه أحلام وأوهام إسرائيل في تهجير الشعب الفلسطيني".


وقالت حركة حماس اليوم الاثنين إن "عودة النازحين إلى بيوتهم يُثبت مجدَّداً فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود لديه".

وفي بيان أصدرته الحركة مع بداية عودة النازحين الفلسطينيين إلى مدن شمال قطاع غزة ذكرت حماس أن "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة".

وتابعت "هذه المشاهد المُفعمة بفرح العودة وحبّ الأرض والتشبّث بها هي رسالة لكلّ المُراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه".

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