قرار من النيابة بشأن دهس سيارة مسرعة لعاملة نظافة وإصابة زميلتها بأكتوبر

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثمان عاملة نظافة لقت مصرعها إثر دهس سيارة مسرعة لها أثناء عبورها الطريق وأصابت زميلتها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وباشرت التحقيق مع سائق السيارة المتهم.

ولقت عاملة نظافة مصرعها، وأصيبت زميلتها بنزيف في المخ بعد اصطدام سيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية بهما أثناء عبورهما نهر الطريق في أكتوبر، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا يفيد بأنه أثناء عبور "رمانة. ع"، 45 سنة، عاملة نظافة، وحنان، 50 سنة، الطريق بمدينة 6 أكتوبر اصطدمت بهما سيارة ملاكي قيادة "عمرو. خ"، 19 سنة، طالب، ما أدى إلى وفاة الأولى وإصابة الثانية بنزيف في المخ.

وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.