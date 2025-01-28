وفد روسي رفيع يصل إلى دمشق لأول مرة منذ رحيل الأسد

أفادت وسائل إعلام روسية بأن وفدا روسيا رفيعا وصل إلى دمشق لأول مرة منذ رحيل نظام الرئيس السابق لسوريا بشار الأسد بعد أن حكمت عائلته الدولة لمدة 5 عقود.



ذكرت وسائل إعلام روسية بأن الوفد الروسي الذي يزور دمشق سيجري مباحثات مع رئيس الإدارة السورية ووزير الخارجية.



وذكر نائب وزير الخارجية الروسي من دمشق:" موسكو حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية".

ويترأس الوفد الذي يزور دمشق مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف الذي قال :" زيارتنا إلى دمشق تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا وفق قاعدة المصالح المشتركة".