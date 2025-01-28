المتحدث باسم حركة فتح: نثمن الموقف المصري الأردني الرافض للتهجير

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المتحدث باسم حركة فتح قال في تصريح للقاهرة الإخبارية، إن حق العودة للشعب الفلسطيني أمر مقدس، ونثمن الموقف المصري الأردني الرافض للتهجير.

من جانبها ذكرت مصادر عسكرية للاحتلال أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الضفة الغربية واستمرارها بغرض خنق وتحييد المقاومة الفاعلة بالمنطقة الفلسطينية، وفق ما أوردت صحف عبرية.

وقالت المصادر العسكرية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبحث توسيع النشاط البري في جميع أنحاء الضفة والأغوار بعدما زادت المخاطر في الضفة وارتفعت وتيرة الأعمال الاستشهادية والمقاومة بشكل كبير.

وأوردت تقارير أن آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم أحد أحياء مدينة نابلس وتدهم محلا تجاريا علاوة على استعدادها تكرار ذلك في بقية مدن الضفة.

