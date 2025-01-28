مطران إيبارشية المنيا للكاثوليك يترأس افتتاح مؤتمر الشباب بكنيسة العذراء بالحواصلية

افتتح نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، افتتاح مؤتمر الشباب، بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

شارك في افتتاح المؤتمر الذي تقام فعالياته في الفترة من السابع والعشرين، وحتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، الأب عمانوئيل عبد الله، والأب ألفي عطية، راعيا الكنيسة.

وألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين لأبنائه وبناته الشباب والشابات "علاقة التطور بكلمة الله"، مؤكدًا للجميع أهمية الاستفادة من جميع فقرات المؤتمر، لتحقيق الهدف المنشود هو خدمة الكنيسة.

جدير بالذكر أن الدكتور مينا سمعان سيلقي محاضرات المؤتمر حول "الذكاء الاصطناعي".