قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: تعزيز الحق في حرية الدين لترسيخ قيم المواطنة والتعايش
لا يوجد مخيم لاجئين واحد لدينا..وزير الخارجية: مصر تؤكد ثوابتها برفض التهجير
نقل مطرب المهرجانات مسلم للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية
الأوقاف تعلن عن وظائف قيادية في 9 محافظات
حفظ شكوى شركة روتانا ضد شيرين عبد الوهاب واستبعاد شبهة جنحة السب والقذف
احذر من صيام هذه الأيام في شعبان.. ما الحكمة والمأثور عن النبي
ينتظرون الإشارة.. 2000 طبيب مصري جاهزون لإصلاح القطاع الصحي في غزة
تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في شرق الكونجو الديمقراطية
مصر وفرنسا .. قناة مفتوحة لنقل مبارة المنتخب ببطولة العالم لكرة اليد
اسمها كليوباترا وخدودها حمرا.. الزراعة تعلن تسجيل صنف جديد من المانجو
نيمار يودع الهلال السعودي برسالة مؤثرة بعد إنهاء التعاقد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة| تفاصيل

وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كريم الخطيب
×

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب برئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدا على تقديره للدور الهام الذي تقوم به الصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخلياً وخارجياً وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، مثمنا دور الصحافة والإعلام الحيوي كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لنقل ما تقوم به وزارة الإنتاج الحربي من أنشطة ودورها الوطني في مجال التصنيع العسكري والمدني، كما ثمّن الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية للصحافة في إطار تنفيذ رؤية الدولة لبناء منظومة إعلامية قوية وفعالة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة، مضيفا أن الصحافة المصرية تعد واحدة من أهم أوجه القوى الناعمة وأحد أهم الأدوات الرئيسية للتنوير والتثقيف.

وقام الوزير "محمد صلاح" خلال اللقاء باستعراض أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي بالفترة الماضية لدعم مجال الصناعة بمصر، حيث أكد على أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة وتعد أحدث وأبرز المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرا راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" والصلب المدرع، مضيفا أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

تنفيذ عدة مشروعات استثمارية

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة بالفترة الماضية على تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج والتطوير، مضيفا أن الوزارة تعمل على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي، فالتطوير أصبح حتميا في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي.

ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى حرص "الإنتاج الحربي" على عقد شراكات إستراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصا القطاع الخاص بمجال التصنيع المدني لتنفيذ مشروعات تدعم منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر، لافتا إلى أنه على الرغم من كل التحديات العالمية إلا أنه كان هناك خلال الفترة الماضية تنامي في إيرادات النشاط عن الأعوام السابقة، وقامت عدد من شركات الإنتاج الحربي بتصدير منتجاتها إلى عدة دول صديقة وشقيقة وهو ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد الوطني ويحقق له قيمة مضافة.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الرؤى والنظرة المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربي في المجالين العسكري والمدني سترتكز في الفترة القادمة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة والعمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف المجالات بالشركات التابعة.

من جانبه توجه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الإستضافة، مثمنا دور وزارة الإنتاج الحربي الوطني كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين، مشيدا بحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع ممثلي الصحافة الوطنية في ضوء الإيمان بدورها التنويري الهام وما تمثله من قنوات اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطن.

وأوضح "الشوربجي" أن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل على تحديث آليات العمل في المؤسسات الصحفية القومية، وتطوير البوابات الإلكترونية والسوشيال ميديا من خلال سياسات تحريرية متوازنة تخدم أهداف الدولة المصرية وأطر العمل الوطني، وتعمل الهيئة على ضمان ومتابعة حسن استثمار الأصول الثابتة لمؤسساتها القومية، وتطوير المشروعات الاستثمارية التابعه لها، وتذليل أية عقبات أمامها؛ بما يعزز التمويل الذاتي ولا يتعارض مع طبيعة عمل تلك المؤسسات ورسالتها والدور المنوط بها والمحافظة على استدامة ربحيتها.

الشائعات وزير الدولة للإنتاج الحربي الهيئة الوطنية للصحافة القوى الناعمة المنتجات العسكرية التكنولوجيات الحديثة الإنتاج الحربي صحافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة

زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والخاص في 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعد

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 على بوابة التعليم الأساسي| بالرقم القومي

نتيجة اولى ثانوي الترم الاول 2025

نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2025.. بالاسم ورقم الجلوس

المتحدث باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة يزف بشرى عن إقرار الحزمة الاجتماعية: قريبا

الإيجار القديم

4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في سعر البانيه

وزير التربية والتعليم

كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية مفتاح الخدمات الحكومية المتميزة

جامعة الزقازيق

صرف حافز إثابة لجميع العاملين بجامعة الزقازيق

امطار مطروح

أمطار غزيرة تضرب مطروح ورفع المياه من الشوارع

بالصور

لا تستلف.. كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة

لا تستلف أبدًا..كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة
لا تستلف أبدًا..كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة
لا تستلف أبدًا..كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة

كنوز غذائة تساهم في الوقاية من أمراض قاتلة..اكتشفها الآن

كنز غذائي يساهم في الوقاية من أمراض قاتلة
كنز غذائي يساهم في الوقاية من أمراض قاتلة
كنز غذائي يساهم في الوقاية من أمراض قاتلة

في انتظار موافقة الأندية .. رامز جلال يتفاوض مع مرموش وأفشة وإمام وزيزو l خاص

رامز جلال وضيوفه
رامز جلال وضيوفه
رامز جلال وضيوفه

حرّر نفسك من قيود المجهول..دليل شامل للتغلب على قلق المستقبل

حرّر نفسك من قيود المجهول.. دليل شامل للتغلب على قلق المستقبل
حرّر نفسك من قيود المجهول.. دليل شامل للتغلب على قلق المستقبل
حرّر نفسك من قيود المجهول.. دليل شامل للتغلب على قلق المستقبل

فيديو

وفاة حسن مظهر

وفاة حسن مظهر تهز الوسط الفني.. رحل في عز شبابه وتفاصيل مرضه غامضة

قضية هدير عاطف وزوجها

“7 سنين سجن لبلال فاروق و5 لهدير عاطف في قضية توظيف الأموال”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد