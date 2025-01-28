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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن مبادرة “بداية".. محافظة الإسكندرية تناقش تحسين الخصائص السكانية

اجتماع بمحافظة الاسكندرية
اجتماع بمحافظة الاسكندرية
أحمد بسيوني
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عقدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية والمشرف العام على وحدة السكان بالمحافظة، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية  وخدمات التضامن  الاجتماعي والتدريب والتوعية وذلك لتعزيز جهود الاستثمار في العنصر البشري والحد من البطالة والأمية والتسرب من التعليم.

يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية، ووفقاً لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية".

وأكدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة أن الخطة تعمل على مرحلتين   بأحياء "العجمي والعامرية أول والعامرية ثان" بالتوازي مع باقي المناطق الأخرى تحت شعار " ألف يوم تغيير حقيقي كل يوم"، مشيرة إلى أنه لابد من أن يكون هناك فاعلية  ملموسة للخطط المنفذة ونتائج  على أرض الواقع للتنسيقات التي تعظم الأثر المرجو من توجيه  الخدمات التي تستهدف الفجوات التنموية بالمناطق المستهدفة حتى يشعر المواطن السكندري بالنتائج المرجوة.

وأشارت مسعود إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم جهود جميع شركاء العمل المعنيين بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينعكس على تحسن المؤشرات السكانية بالمحافظة ككل ، موضحة أن وحدة السكان تقوم بمتابعة تنفيذ العديد من المبادرات المحلية للحد من التسرب من التعليم والاستثمار في الثروة البشرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والتعليم والصحة والأوقاف والكنيسة  وجميع المديريات والشركات الخدمية  وشركاء العمل المعنيين لربط البحث العلمي بالاحتياجات المحلية، وتعظيم الأثر التنموى بالتنسيق والتكامل لجني ثمار العمل الجماعي.

جاء ذلك بحضور؛ مدير وحدة السكان، ولفيف من أساتذة كليات جامعة الإسكندرية، وممثلي الاوقاف والكنيسة والمجلس القومي للسكان  والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية العمل، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة حماية الطفولة.

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