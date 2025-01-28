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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الصحة تستجيب لطلب برلمانية بشأن توفير مضخات الأنسولين للأطفال

إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
أميرة خلف
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أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن مناقشتها طلب الإحاطة والذي سبق وأن تقدمت به بشأن عدم وجود مبادرة صحية لتوفير مضخات الأنسولين للأطفال مرضى السكري النوع الأول بلجنة الصحة .


وأعلنت « سعيد» عن استجابة اللجنة لطلبها، وأيدها في ذلك الدكتور أحمد حساني مسئول المبادرات الرئاسية بوزارة الصحة، واللواء أيمن فارس  مستشار هيئة الشراء الموحد .


وأوضحت عضو البرلمان أن د. خالد موافي نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أكد على أنهم مستعدون لتوفير المستلزمات الشهرية لهذه المضخات و التي تصل شهرياً إلي ما يقرب من 30 ألف جنيه .


وأشارت « سعيد» إلى أن اللجنة أوصت بالآتي:  

ضرورة دعم موازنة هيئة التأمين الصحى للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بمبلغ نصف مليار جنيه لدعم مبادرة علاج أطفال مرضى السكرى من النوع الأول فى المرحلة العمرية من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة ممن يحتاجون لعدد قياس كبير فقط فى اليوم دون الحاجة لأخذ الانسولين لعدد كبير فى اليوم بما يلى:

* توفير جهاز قياس بدون وخز ذكى للحالات التى فى حاجة ملحة للمضخة.

* تقديم التوعية اللازمة لاستخدام الجهاز.

الصحة مجلس النواب وزارة الصحة لجنة الصحة مضخات الأنسولين

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