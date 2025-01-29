انتهاء أزمة جراديشار الأولى تحت سقف الأهلي .. القصة الكاملة

شارك اللاعب نيتس جراديشار مهاجم النادي الأهلي الجديد ، أولى مبارايته مع المارد الأحمر أمام نادي بيراميدز يوم الأحد الماضي .

وشارك جراديشار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة بيراميدز منذ بداية الشوط الثاني، وسجل هدف الفريق الأحمر الثاني وظهر بمستوى جيد خلال مواجهة الفريق السماوي .

وبعد مباراة الأهلي و بيراميدز، توترت الأوضاع بين الناديين بسبب مشاركة اللاعب السلوفاني جراديشار، حيث شكك الفريق السماوي فى صحة مشاركة اللاعب في هذه المباراة .

وعلى الفور تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية ضد النادي الأهلي، داخل اتحاد الكرة، من أجل الاعتراض على مشاركة جراديشار .

وأرسل نادي بيراميدز لاتحاد الكرة، خلال الساعات القليلة الماضية، يستفسر عن كيفية مشاركة السلوفيني جراديشار لاعب الأهلي وإصدار كارنيه رسمي له للمشاركة أمام بيراميدز، رغم أنه كان مُسجلاً على سيستم tms لانتقالات اللاعبين، حتى بعد انتهاء المباراة على ذمة ناديه السابق وليس على ذمة النادي الأهلي.



ولكن على الفور خرج اتحاد الكرة ، ليؤكد حقيقة الوضع، وأن البطاقة الدولية للاعب النادي الأهلي الجديد، جراديشار، قد وصلت إلى الاتحاد في الموعد المحدد يوم الجمعة 24 يناير 2025.

وقام مسئولو النادي الأهلي بدفع كافة الرسوم المطلوبة والنسبة المقررة وفق عقد اللاعب في اتحاد الكرة، وفي ظهر اليوم نفسه، تم تسليم مسئولي الأهلي الكارنيه الخاص باللاعب، مما يعني استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتسجيله في قائمة الفريق.

وبناءً على ذلك، أكدت لجنة المسابقات أن مشاركة اللاعب جراديشار في مباراة الأهلي أمام بيراميدز يوم الأحد كانت قانونية وصحيحة تمامًا، ولا يوجد أي أساس لاعتراض نادي بيراميدز بهذا الشأن.