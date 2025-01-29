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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا تشحن موبايلك حتى 100% .. اعرف السبب

لا تشحن موبايلك حتى 100%.. ستخسر البطارية
لا تشحن موبايلك حتى 100%.. ستخسر البطارية
قسم التكنولوجيا
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لطالما شكّلت نسبة بطارية هاتفك المحمول هاجساً كبيراً يسبب لك القلق دوماً بسبب رغبتك في أن تظل ممتلئة عند نسبة 100% طوال الوقت، وهو ما يسعى إليه الكثير من المستخدمين لخوفهم من نفاد بطاريتهم سريعاً، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً.

وبحسب موقع “تك رانش” التقني، عند شحن بطارية هاتفك من صفر% إلى 100%، فإنك تلحق ضرراً بالغاً لبطارية هاتفك قد يكلفك الأمر الاستغناء عنها واستبدالها بسبب تدهور كفاءتها جراء شحنك المستمر لها حتى تصل نسبتها إلى 100%.

يُحذّر الخبراء دوماً من شحن بطارية الأجهزة الإلكترونية حتى نسبة 100%، بالتحديد في الهواتف الذكية التي بلحق بها ضرر بالغ بسبب شحنها باستمرار حتى اكتمالها تماماً، وهو يؤثر على عمر البطارية وكفاءتها، وبالتالي عدم قيامها بوظيفتها كاملة.


أفضل طريقة شحن لهواتف آيفون

اذا كنت تحمل هاتف آيفون الشهير بداية من سلسلة آيفون 13، لا تقم بشحن بطارية هاتفك حتى نسبة 100%، فقط اشحنه حتى 80% وافصله عن الشاحن، واذا كنت ستغيب عنه يمكنك ضبط ذلك من خلال الإعدادات بأن لا يتجاوز شحن بطارية هاتفك أكثر من 80%.

كيف تحافظ على بطارية هاتفك ؟
لكي تحافظ على أطول عمر لبطارية هاتفك، لا تتركها حتى تفرغ تماماً عند نسبة 0%، ويفضل دوماً أن تشحن هاتفك عندما تكون نسبة شحن البطارية بين 30% إلى 40%، وفي حالة كنت بالخارج ولايوجد معك شاحن فعل وضع الطاقة المنخفضة عندما تصل نسبة شحن البطارية إلى 20%، وعند وصول نسبة الشحن ما بين 80% و 90%، افصل هاتفك عن الشاحن فوراً.

أضرار شحن هاتفك حتى 100%
تقلل عملية شحن هاتفك حتى نسبة 100% من عمر بطارية الهاتف حتى لو كنت تستخدم الشاحن الأصلي لهاتفك، لذلك إذا كنت تمتلك هاتفًا قديمًا بعض الشيء وغبر مزوّد به أوضاع لتهيئة عملية الشحن تجنب ترك هاتفك وقتاً أكبر وهو موصول بالشاحن، حتى لا تتدهور وبالتالي سيؤثر ذلك على أداء الهاتف بشكل عام.

يُسبب شحن بطارية الهاتف بشكل زائد عن المطلوب باستمرار التحميل الزائد على الهاتف، وهو ما يؤدي لارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل مبالغ فيه وبالتالي تتضرر البطارية ويتدهور الأداء، وقد ينتج عن ذلك انفجار.

آيفون iPhone شحن الهاتف بطارية آيفون شاحن هاتفك

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