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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: «الخطيب» السبب في فشل انتقال بن شرقي للأهلي

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
يمنى عبد الظاهر
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كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل أزمة فسخ عقد أشرف بن شرقي مع نادي الريان القطري وموقف النادي الأهلي من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


 وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور:"ملخص ما حدث إن كابتن محمود الخطيب تواصل مع أحد الشخصيات البارزة في قطر وأبلغه برغبة الأهلي في ضم بن شرقي من الريان بشرط أن يفسخ اللاعب عقده مع الفريق لصعوبة شراء عقده".
 

وأضاف :"تم الاتفاق بين المسؤول القطري والكابتن الخطيب بحدوث اتصال هاتفي مع رئيس الريان لعرض الأمر عليه على الرغم من وجود موافقة مبدئية فور علم رئيس النادي بطلب الخطيب من المسؤول القطري".

وتابع: "ما حدث كان سوء تفاهم من جانب الأهلي بعد مكالمة من بن شرقي أكد خلالها أن الأمور انتهت وهناك موافقة مبدئية حصل عليها شفهيًا وسينهي الأمر رسميًا خلال ساعات".


 

وأكمل:"الكابتن الخطيب لم يجر الاتصال الهاتفي المتفق عليه وبالتالي تراجع الريان عن قراره لشعورهم بعدم وجود تقدير من رئيسا لأهلى ".

واتم:"هناك تواصل جديد سيحدث خلال الساعات المقبلة لمحاولة إصلاح ما حدث".


 


 


 

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