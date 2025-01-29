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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: اتحاد الكرة المُخطئ في أزمة «جرديشار».. والأهلي اتبع الإجراءات القانونية في قيده

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي قام بالإجراءات السليمة تمامًا في قيد نجيك جرديشار، الوافد الجديد لصفوف الفريق الأحمر خلال يناير الجاري، بعدما خاطب بيراميدز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "أي نادٍ يقوم بضم لاعب جديد، يقوم بالاستعلام عنه على نظام TMS، ومن الصعب أن يقوم أي نادي بالاستعلام عن أي لاعب بدون جواز السفر الخاص به، وهو ما قام به النادي الأهلي بالفعل".

وأضاف: "بعد الاستعلام، النادي المجري والاتحاد المجري لكرة القدم يؤكدوا قيده في السيستم لديهم، وبالتالي الأهلي يقوم برفع عقد اللاعب على السيستم، وبالتالي يطلب الأهلي البطاقة الدولية للاعب، والبطاقة الخاصة باللاعب وصلت يوم 24 يناير الجاري، قبل يومين من لقاء بيراميدز، وتم إنهاء الإجراءات سريعًا".

وواصل: "الأهلي أتم الإجراءات القانونية الخاصة بقيد جرديشار، فيما يستند نادي بيراميدز إلى أن الإجراءات الخاصة باتحاد الكرة المصري غير مكتملة، ولم يتم غلق صفحة تلك الصفقة بالموافقة approve، من أجل غلقها على السيستم، واتحاد الكرة بالفعل قام بذلك ولكن بعد مواجهة الأهلي وبيراميدز وتحديدا في الحادية عشر والثلث، وهو ما يراه مسئولي بيراميدز إجراء خاطئ، وأن إجراءات القيد غير مكتملة".

وزاد: "بناءً على وجهة نظر ورؤية مسئولي بيراميدز، قاموا بمخاطبة الفيفا بالفعل للاستفسار حول الموقف الخاص بقيد جرديشار، وبالتالي سيكون رد الاتحاد الدولي أما أنه إجراء تكميلي لا يفسد إجراءات القيد وأي أخطاء تكون من الاتحاد المحلي، أو يكون الرد الثاني أن القيد لم يتم بالشكل الصحيح".

وتابع: "في حالة رؤية الاتحاد الدولي بأن إجراءات القيد غير صحيحة، فبالتالي تكون مشاركة اللاعب غير قانونية ونقاط المباراة تذهب لبيراميدز".

وأضاف: "الأهلي لا يُلام مجددًا في تلك الأزمة، والنادي سبق وقام بقيد لاعبين كثيرين من الخارج، وتم اتباع نفس الإجراءات في قيد العديد من اللاعبين، والنادي ليس له علاقة بالأزمة، والأهلي لم يخطأ مطلقا في إجراءات القيد".

وأوضح: "اللوم هنا يقع على اتحاد كرة القدم، والذي كنا نأمل في تلافي تلك الأخطاء بعد قدوم المهندس هاني أبوريدة على رأس الاتحاد الحالي، وهناك أخطاء من جانب بعض الموظفين، ومعلوماتي أن هناك موظف أو اثنين تم تحويلهما إلى التحقيق، تلك الأخطاء حدثت لأن مع قدوم الاتحاد الجديد هناك موظفين سابقين تم إعادتهم للاتحاد أعمارهم تتخطى الـ70 عاما فيما فوق، وأحدهما وصل لسن الـ90".

وأتم: "الأخطاء التي تم ارتكابها من جانب موظفين، وممكن تكلف هذه الأخطاء نادٍ لم يخطئ مطلقا خسارة مباراة، أو يتم توقيع عقوبة ضد اتحاد الكرة يكون هناك لفت نظر أو توبيخ لهم".

بيراميدز الاتحاد الدولي الاهلي جرديشار الاتحاد الكرة

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