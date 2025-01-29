أمير هشام: رابطة الأندية لم تتلق عرضًا سعوديًا لاستضافة قمة الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن رابطة الأندية المحترفة لم تتلق أي عروض من السعودية لاستضافة لقاء الأهلي والزمالك القادم، مشيرًا إلى أن هناك روابط عالمية تحاول مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإقامة بعض المباريات المحلية في بعض البلدان.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "لم يصل أي عروض رسمية للرابطة من أجل استضافة لقاء القمة، والمباراة في موعدها يوم 22 فبراير".

وأضاف: "رابطة الأندية خاطبوا اتحاد كرة القدم بسبب رصد العديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة ضد كل الفرق حتى الجولة العاشرة من الدوري المصري، وطالبوا بتنفيذ الاتفاق المسبق بين الرابطة والاتحاد وممثلي الأندية بضرورة وجود خبير أجنبي على رأس منظومة التحكيم المصرية".

وأكمل: "من المفترض أن يكون هناك اجتماع مهم الأسبوع المقبل بين رابطة الأندية واتحاد الكرة لحسم هذا الملف، وبعض المسئولين في الجبلاية مازالوا يعارضون فكرة استقدام خبير أجنبي".