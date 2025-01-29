أمير هشام: الزمالك يسعى لفسخ عقد «كونراد» مقابل منحه 300 ألف دولار

أكد الإعلامي أمير هشام، الزمالك يسعى لفسخ عقد ميشالاك كونراد مقابل منحه 300 ألف دولار وإنهاء تلك الازمة، مشيرًا إلى أن هناك جلسة ستعقد مع الجناح البولندي خلال الساعات المقبلة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "الزمالك يسعى لإنهاء إعارة كونراد في مقابل منحه 300 ألف دولار، ويتم حاليا تجهيز الصيغة المناسبة من أجل عودته لناديه الأصلي أحد السعودي".

وأضاف: "الزمالك سوف يعقد جلسة مع عبدالله السعيد وعمر جابر عقب مواجهة بيراميدز، من أجل التفاوض على تجديد عقود الثنائي".

وتابع: "هناك تفاهم كبير بين إدارة الزمالك والثنائي السعيد وعمر جابر، والرغبة متبادلة بين الطرفين من أجل توقيع عقود جديدة".