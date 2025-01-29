محمود عاشور: أقسم بالله نجلي لم يتواجد في غرفة الفار بمباراة الأهلي وبيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة, أنه حدث تواصل مع الحكم الدولي محمود عاشور، حكم تقنية الفار، في مباراة الأهلي وبيراميدز.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" فريق الإعداد تواصل مع محمود عاشور، وأقسم بأن نجله لم يتواجد معه في غرفة الفار كما تردد".

وتابع: "محمود عاشور، أكد أن نجله كان يتواجد في مقصورة الصحفيين، ولم يتواجد في غرفة الفار، وطالب بأن من يملك صورة أن يظهرها".