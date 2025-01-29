على متنها 176 شخصًا.. اشتعال حريق بطائرة في مطار بكوريا الجنوبية|تفاصيل

اشتعل حريق في طائرة بمطار في كوريا الجنوبية

وقالت سلطات الإطفاء في بوسان إنه تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 169 راكبًا و7 من أفراد الطاقم، وأصيب ثلاثة منهم بجروح طفيفة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقالت إدارة الإطفاء إنها تلقت تنبيها بالحريق الذي بدأ داخل الطائرة قبل الساعة العاشرة والنصف مساء. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن الحريق بدأ في ذيل الطائرة.

وأظهرت لقطات كان عمال الطوارئ يتعاملون مع الدخان واللهب المتصاعد من الطائرة.

وأظهرت لقطات لاحقة من وكالة يونهاب الإخبارية ثقوبًا محترقة على طول سقف جسم الطائرة.

يأتي ذلك بعد شهر من وقوع أخطر كارثة جوية على الأراضي الكورية الجنوبية عندما سقطت طائرة تابعة لشركة طيران جيجو (089590.KS), تحطمت طائرة ركاب تايلاندية قادمة من بانكوك على مدرج مطار موان أثناء هبوطها اضطراريًا، مما أسفر عن مصرع جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 181 شخصًا باستثناء شخصين اثنين.