ترامب يكشف سر التحليق المكثف للطائرات المسيرة فوق نيوجيرسي

قال البيت الأبيض مساء الثلاثاء إن الطائرات بدون طيار التي تم رصدها في شهري نوفمبر وديسمبر كانت تستخدم لأغراض "البحث وأسباب أخرى مختلفة".



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن معظم الطائرات بدون طيار التي تم رصدها تحلق فوق نيوجيرسي أواخر العام الماضي كانت مرخصة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.



وفي أول مؤتمر صحفي لها يوم الثلاثاء، أصدرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات بيانًا من ترامب قائلة إنه "بعد البحث والدراسة، تم الترخيص للطائرات بدون طيار التي كانت تحلق فوق نيوجيرسي بأعداد كبيرة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية للتحليق لأغراض البحث وأسباب أخرى مختلفة" .

وأضافت "كان العديد من هذه الطائرات بدون طيار أيضًا هواة وأفرادًا ترفيهيين وأفرادًا يستمتعون بالتحليق بالطائرات بدون طيار. ومع مرور الوقت، ساءت الأمور بسبب الفضول. لم يكن هذا هو العدو".

ولم يتضح على الفور نوع "البحث" الذي يجري باستخدام هذه الطائرات بدون طيار ولم يوضح ليفات ما قد يستتبعه "الأسباب الأخرى المختلفة".



وعلى مدار شهري نوفمبر وديسمبر، تم الإبلاغ عن عشرات المشاهدات للطائرات بدون طيار في جميع أنحاء الساحل الشرقي - العديد منها في نيوجيرسي - مما أثار القلق ونظريات المؤامرة.

كان سكان الساحل الشرقي والمسؤولون المحليون قلقين للغاية بشأن عدد المشاهدات لدرجة أن مطار نيويورك ستيوارت الدولي أغلق مدارجه في وقت ما في 13 ديسمبر لمدة ساعة تقريبًا "بسبب نشاط الطائرات بدون طيار في المجال الجوي"، حسبما قالت حاكمة الولاية كاثي هوشول في بيان.

وأشار مسؤولون آخرون في الولاية إلى أن هناك المزيد من المشاهدات.