نواف أبو ناجي يهنئ جورجينا بعيد ميلادها

هنأ لاعب فريق النصر تحت سن 13 عاما نواف، الشهير بـ “أبو ناجي”، عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، صديقة نجم نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعيد ميلادها.

وشارك نواف صورة تجمعه بـ جورجينا، موجهًا التهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد جورجينا".

وكان أبو ناجي أكد أنه تربطه علاقة قوية بكريستيانو جونيور، نجل نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدوو.

وهنأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، بعيد ميلادها الـ31، أمس الأول الاثنين.

ونشر رونالدو صورة رومانسية برفقة زوجته في الجيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلق رونالدو على الصورة برسالة رومانسية كتب فيها: “للأم، الشريكة والصديقة زوجتي، عيد ميلاد سعيد يا حبي”.