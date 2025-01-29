رسميا.. الريان القطري يعلن فسخ تعاقده مع أشرف بن شرقي

أعلن نادي الريان القطري، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع النجم المغربي أشرف بن شرقي.

وكتب حساب النادي القطري على موقع "إكس": "توصل نادي الريان واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي".

وأضاف: "كل التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة".

وبحسب موقع "ترانسفير" ماركت فإن نسبة انتقال أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي، تقدر بـ 92%.

الأهلي يستهدف تدعيم خط هجومه بعد رحيل بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الميركاتو الحالي.

وسبق وأن ارتدى أشرف بن شرقي قميص نادي الزمالك خلال الفترة من 2019 حتى 2022، وحقق نجاحات مذهلة مع الفارس الأبيض.