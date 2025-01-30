قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ينافس فيسبوك.. ماذا قال زوكربيرج عن تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek؟
ترامب يهدد المتعاطفين مع حركة حماس في أمريكا .. تفاصيل
لاعب دنماركي.. وسام أبو علي يتدخل لإنهاء صفقة جديدة للأهلي
مفاجأة.. بن شرقي تنازل عن 400 ألف دولار للانضمام إلى الأهلي
فضل شهر شعبان ولماذا سمي بهذ الاسم وأيام الصيام فيه؟ اغتنم هذه الأعمال طريقك للجنة
انطلاقة جديدة لسوق العمل.. وزير العمل يعلن عن سياسات مبتكرة
فادي الهاشم ينفي أخبار طلاقه من نانسي عجرم.. لا زالت زوجته
بن شرقي يغادر القاهرة بعد التوقيع للأهلي
حكم تقبيل الخاطب لخطيبته.. دار الإفتاء تحسم الأمر
دعاء للميت مكتوب في آخر رجب.. أفضل هدية للمتوفى يُنير قبره ويدخله الجنة
حقيقة طلب الأهلي ضم رشاد متولي من بتروجت في يناير
وزيرة التنمية: توجيهات من القيادة السياسية بتذليل العقبات أمام المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
×

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال التعاملات اليوم الخميس 30 يناير 2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجّل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 50.20 جنيه في مصرف ابوظبي الاسلامي.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 50.17 جنيه للشراء، مقابل 50.30 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

 50.20  جنيه للشراء، مقابل 50.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

50.18  جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

50.18 جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:

50.19  جنيه للشراء، مقابل 50.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

50.18  جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي
 


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

50.19  جنيه للشراء، مقابل 50.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

50.17  جنيه للشراء، مقابل 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

50.18  جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد:
50.18  جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

50.18  جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك نكست:

50.19  جنيه للشراء، مقابل 50.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

50.15  جنيه للشراء، مقابل 50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

50.18  جنيه للشراء، مقابل 50.28 جنيه للبيع.


المتلاعبون بالعُملات الأجنبية


يلاحق رجال الأمن بوزارة الداخلية، الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لا سيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

 

الدولار البنوك سعر الدولار الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب رئيس الزمالك

ردا على انتقال بن شرقي للأهلي.. صفقتين قويتين على رادار الزمالك | تعرف عليهما

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة.. درجاتك هنا

مرتبات

دراسة إصدار حزمة اجتماعية.. وحقيقة زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور

رئيس مجلس الوزراء

عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

الزمالك

محمد ربيعة يوقع على عقود انضمام للزمالك لمدة ٣ مواسم

منتخب مصر لكرة اليد

فى انتظار المعجزة.. سيناريوهات مصير مصر فى مونديال اليد

مجلس الزمالك

للمنافسة على البطولات.. الزمالك يقترب بقوة من ضم لاعب منتخب مصر

نتيجة الترم الأول 2025

أزرق وأخضر وأصفر وأحمر |ما معنى ألوان نتيجة الترم الأول لتلاميذ ابتدائي؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الشيباني يكشف أهداف سياسة سوريا الخارجية في المرحلة المقبلة

صورة أرشيفية

لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون قبل نهاية ولايته

قطاع غزة

متحدث الرئاسة الفلسطينية: شعبنا متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة

بالصور

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

بملابس لافتة.. سارة سلامة تثير الجدل من باريس

سالرة سلامة
سالرة سلامة
سالرة سلامة

أغلى 10 صفقات في العالم بالانتقالات الشتوية 2025.. تعرف عليهم

أغلي 10 صفقات في العالم
أغلي 10 صفقات في العالم
أغلي 10 صفقات في العالم

تنبؤات قاتمة .. 5.8 مليون شخص يموتون في أوروبا بحلول 2099 ..ما السبب؟

تنبؤات قاتمة: 5.8 مليون شخص سيموتون في أوروبا بحلول 2100 ..ما السبب؟
تنبؤات قاتمة: 5.8 مليون شخص سيموتون في أوروبا بحلول 2100 ..ما السبب؟
تنبؤات قاتمة: 5.8 مليون شخص سيموتون في أوروبا بحلول 2100 ..ما السبب؟

فيديو

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

مولود

قلوب حجر| تفاصيل العثور على مولــود داخل "منور عقار" بشبرا

اللبنانية دياموند بو عبود

اللبنانية دياموند بو عبود: ذهبت لطبيب نفسي من أجل "ريما" في "سراب"

اصوات غريبة تصدر من الفضاء

كأنها نداءات غامضة.. العلماء يفسرون أصواتا غريبة صادرة من الفضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد