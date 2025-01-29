محافظ كفر الشيخ يتابع موقف منظومة الرصد اليومي للمتغيرات المكانية

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الرصد اليومي للمتغيرات المكانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وأحمد سعيد، مسؤول المتغيرات المكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، إجمالي منظومة الرصد اليومي للمتغيرات، مشددًا على أهمية الرصد اليومي للمتغيرات المكانية لضمان دقة بيانات التقنين والتصالح وتحقيق أفضل النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن هذه المنظومة تسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد ومواجهة التعديات وإزالتها من المهد.