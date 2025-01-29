نشاط أسواق المال العربية| ارتفاع في أداء البورصات العربية.. المصرية تغلق على ارتفاع والبحرينية تتباين

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع



بورصة قطر ترتفع 0.06 %



بورصة البحرين تغلق على تباين



البورصة السعودية تغلق مرتفعة

شهدت أسواق المال العربية اليوم، الأربعاء 29 يناير 2025، ارتفاعا في الأداء؛ إذ أغلقت بورصات مصر، المغرب، السعودية، و قطر على ارتفاع، بينما تباينت بورصة البحرين..

وفيما يلي نظرة على أبرز تحركات التداولات في بعض الأسواق العربية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



البورصة المصرية تغلق على ارتفاع



غلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 2.227 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 21.4 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.6 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.83 في المئة، ليصل إلى مستوى 29891.61 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.93 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 8596 نقطة، فيما حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، مكاسب بنحو 0.95 في المئة، ليصل إلى 11733.97 نقطة.

بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) ارتفاعًا بنسبة 1.22 في المئة، ليصل عند مستوى 16.106,61 نقطة.

وحقق مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة مكاسب بنسبة 1.38 في المئة، ليستقر عند مستوى 1.305,16 نقاط، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 1.31 في المئة، بمجموع 1.130,46 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 1.45 في المئة، بمجموع 15.022,48 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 499 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 819 مليار درهم مغربي.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 18.84 نقطة ليقفل عند مستوى 12439.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 326 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الراجحي، ومجموعة mbc، والجزيرة، والخليجية للتأمين، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بوبا العربية، والشرقية للتنمية، وبان، وجبل عمر، ومدينة المعرفة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.69% و 7.09%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ورسن، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 25.69 نقطة ليقفل عند مستوى 31048.66 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

بورصة قطر تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعًا بواقع 6.29 نقاط، أي بنسبة بلغت 0.06 % ، ليصل إلى مستوى 10680.28 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 171 مليونًا و322 ألفًا و696 سهمًا، بقيمة 321 مليونًا و942 ألفًا و418.235 ريالًا، نتيجة تنفيذ 12696 صفقة في جميع القطاعات.

وسجل خلال الجلسة ارتفاع أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,873.73 بانخفاض قدره 18.12 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.80 بارتفاع قدره 1.79 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 929 ألفًا و234 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 211 ألفًا و260 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 93 صفقة.