شاهد| هيونداي كونا 2025 الجديدة

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي كونا موديل 2025، وتنتمي كونا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات .

هيونداي كونا موديل 2025

- محرك هيونداي كونا موديل 2025

هيونداي كونا موديل 2025

تحصل سيارة هيونداي كونا موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 150 حصان، وبها عزم دوران 180 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 194 كم/ٍاعة، وتحتاج إلي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ٍاعة في مدة 10 ثواني .

- أبعاد هيونداي كونا موديل 2025

هيونداي كونا موديل 2025

تأتى سيارة هيونداي كونا موديل 2025 بطول 4355 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1575 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2660 مم .

- مواصفات هيونداي كونا موديل 2025

هيونداي كونا موديل 2025

زودت سيارة هيونداي كونا موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام سمارت سينس SmartSense المتقدم لمساعدة السائق (ADAS)، ونظام تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، ونظام مراقبة الرؤية العمياء (BVM)، ونظام المساعدة الذكية لركن السيارة عن بعد (RSPA) ، ومراقبة حالة السائق (DSM) ، وبها خطوط ديناميكية من الكروم تربط خط الحزام بالجناح الخلفي مع مصباح التوقف العالي المدمج (HMSL).

هيونداي كونا موديل 2025

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي كونا موديل 2025 تمتلك أيضا، جناح وسقف أسود، وبها تصميمات أمامية وخلفية أكثر قوة، وبها صداد مصد على شكل جناح، وبها عادم مزدوج، وأطراف باللون الفضي، وبها صف أمامي متمحور حول السائق من خلال لوحة C أفقية عائمة، وبها شاشات عرض بانوراما مزدوجة مدمجة مقاس 12.3 بوصة، وبها أزرار لتغيير السرعات مما يسمح بمزيد من التخزين في منطقة الكونسول المفتوحة، وبها مساحة متعددة الاستخدامات ومريحة للسائق والركاب.

- تاريخ صناعة سيارات هيونداي

هيونداي كونا موديل 2025

شركة هيونداي موتور فرع من مجموعة سيارات هيونداي و كيا، وهي ثاني أكبر شركة في كوريا الجنوبية بعد سامسونج، ورابع أكبر مصنعي السيارات في العالم من حيث عدد الوحدات المباعة سنويًا، وواحدة من أكبر شركات أسيا التي تتضمن تويوتا، وهوندا، ونيسان موتورز.