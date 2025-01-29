بدون إصابات.. السيطرة على حريق بالعزية القبلية في حلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بشقة داخل عقار مكون من 5 طوابق في حلوان.

تم إخماد الحريق بالعزبة القبلية بحلوان ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

على جانب آخر، لقيت سيدة مصرعها وأصيب شقيقها في حريق توك توك علي الطريق الإقليمي بين نزلة هيت وتلوانة.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع سيدة وإصابة شقيقها في حادث احتراق توك توك علي الطريق الإقليمي.

بالانتقال تبين مصرع السيدة “ رباب.م ” وإصابة شقيقها وليد عقب اصطدام توك توك بسيارة واحتراق التوك التوك.

فيما تم نقل الجثمان الي مستشفي الباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.