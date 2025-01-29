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مأساة تقشعر لها الأبدان.. "رضيعة المنور" أنجبتها قاصر وتخلصت منها بطريقة مروعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مأساة تقشعر لها الأبدان.. "رضيعة المنور" أنجبتها قاصر وتخلصت منها بطريقة مروعة

رضيعة المنور بعد انقاذها
رضيعة المنور بعد انقاذها
ندى سويفى
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ"رضيعة" ملقاة في منور عقار بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، وهو ما أثار الجدل والحزن على مصير الطفلة حديثة الولادة. 

وتبين أن والدة الرضيعة "القاصر" هي التي تخلصت منها فور ولادتها بإلقائها في منور العقار لإنجابها من علاقة غير شرعية. 

تفاصيل الحادث كشفت عنها تحريات الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بعد تداول صور "رضيعة المنور" حيث تبين أن الرضيعة أنجبتها قاصر عمرها 15 عاما نتيجة علاقة غير شرعية، ثم قامت بالتخلص منها فور ولادتها وألقتها داخل منور العقار بالحبل السري. 

كاميرات المراقبة ساهمت في حل لغز الواقعة حيث اكتشف رجال الشركة من تفريغ الكاميرات ظهور فتاة لا تتجاوز 15 عامًا، وهي تلقي الرضيعة من أعلى العقار. 

وبعد القبض عليها والتحقيق معها، اعترفت الطفلة ذات الخمسة عشر عامًا، بأن الرضيعة هي ابنتها من "علاقة غير شرعية" مع قريبها الذي يكبرها بعامين فقط، وتمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط الفتاة، وشاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأدلى الشاب والفتاة المتهمان بإلقاء رضيعة المنور بعقار في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، باعترافاتهما أمام جهات التحقيق. 

وقال المتهمان، إنهما تزوجا عقب إقامة علاقة غير شرعية وحملها في الطفلة، وإنهما كانا مخطوبين منذ فترة، ثم تزوجا عرفيّا لصغر سنهما وعقب ولادة الطفلة تخلصا منها في منور العقار.

وأوضح المتهمان أنه قد نشبت مشاجرة بين الفتاة ووالدها وطردها من المنزل، وعقب طردها من مسكنها اضطرت للعيش بصحبته، في مسكن واحد ونشأت بينهما العلاقة المحرمة التي نتج عنها إنجاب الطفلة حيث اضطر للزواج منها عرفيا عقب علمه بحملها. 

وقررت جهات التحقيق حبس الشاب والفتاة والدي رضيعة المنور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع الرضيعة دار رعاية عقب تحسن حالتها الصحية، وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال شهود العيان.

من جانبه، أكد الطبيب المشرف على حالة الرضيعة، أن الرضيعة تم إلقاؤها في منور أحد المنازل، ومن ارتفاع وعثر عليها ملفوفة بإحكام في بطاطين حتى لا يصدر منها صوت، ولكن مشيئة الله أن البطاطين تحمى الطفلة من الاصطدام بالأرض.

وأضاف أن السكان في العقار سمعوا صراخ الرضيعة وأخرجوها من المنور، وأجرى لها الإسعافات الأولية اللازمة، ووجهوا بالذهاب إلى دار الأمومة لإنقاذها ومتابعة حالتها الصحية، موضحين أنه أطلق عليها اسم "نجاة" (لأن ربنا نجاها من الموت).

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