الشناوي ينتظر قرار حسام حسن.. وموقف مشاركته أمام إيران لم يُحسم بعد

لا يزال مصير مشاركة الحارس محمد الشناوي في مباراة منتخب مصر المقبلة أمام منتخب إيران في كأس العالم 2026 “غامضًا”؛ في ظل عدم استقرار الجهاز الفني على الحارس الأساسي للمواجهة المرتقبة.

وعقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة خاصة مع محمد الشناوي خلال الساعات الماضية؛ من أجل مناقشة موقفه من المشاركة خلال الفترة المقبلة في البطولة.

وأكد حسام حسن لحارس الفراعنة، أن مشوار المنتخب في كأس العالم لم ينته بعد، وأن الفرصة ما زالت قائمة أمامه للمشاركة في المباريات المقبلة، مشددًا على أهمية جاهزيته الكاملة في أي وقت يحتاجه فيه الجهاز الفني.

ورغم الجلسة التي جمعت الطرفين؛ فإن المدير الفني لم يحسم بشكل نهائي موقف الشناوي من الظهور في التشكيل الأساسي أمام إيران، خاصة أن المباراة تفصلها نحو 48 ساعة فقط، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات داخل الجهاز الفني.

ويواصل المنتخب المصري استعداداته للمواجهة الحاسمة أمام إيران، والتي تمثل محطة مهمة في مشوار الفراعنة بالمونديال، وسط ترقب كبير من الجماهير لمعرفة اختيارات حسام حسن، وعلى رأسها هوية الحارس الذي سيحرس عرين المنتخب.