هند الضاوي: جائحة كورونا أصابت ترامب بشلل.. وحالت دون تحقيق أي برنامج اقتصادي

أكدت الاعلامية هند الضاوي، أن ظهور فيروس كورونا تزامن مع فترة حكم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، حيث كان يتبقى له قرابة عامين في الحكم، مشيرة إلى أن ترامب تعامل مع الجائحة في بداياتها بتقليل واضح من خطورتها، ورفض فكرة الإغلاق العالمي، كما أطلق على الفيروس مسمى "الفيروس الصيني".

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ترامب حذّر من اللقاحات، ولوّح في أكثر من مناسبة بأن الفيروس «مصنّع»، واعتبر أن فرض قيود الإغلاق وحبس المواطنين في منازلهم؛ يدخل في إطار مؤامرة سياسية، وهو ما انعكس لاحقًا على أداء الاقتصاد الأمريكي، الذي عانى من حالة شبه شلل طوال ما تبقى من فترته الرئاسية، دون تحقيق أي برنامج اقتصادي ملموس نتيجة الإغلاق العالمي.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن نظرية المؤامرة لم تقتصر على تصريحات ترامب فقط، بل وجدت صدى واسعًا في الإعلام الدولي، لافتة إلى أن الإعلام الروسي كان من أبرز المنابر التي تبنت رواية أن الفيروس مصنع داخل معامل تابعة للمعسكر الغربي، وربطت ظهوره بأهداف سياسية واقتصادية على مستوى العالم.