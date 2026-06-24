هند الضاوي: رعب في إسرائيل من محور التعاون العسكري بين مصر وتركيا

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن هناك حالة من القلق والرعب داخل الأوساط الإسرائيلية بسبب تنامي التعاون وتوطيد العلاقات بين مصر وتركيا، خاصة على المستويين الأمني والعسكري، معتبرة أن هذا التقارب أعاد إلى الواجهة مخاوف إسرائيلية قديمة.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل تتحسر على فترة القطيعة التي سادت العلاقات بين القاهرة وأنقرة في السنوات الماضية، مشيرة إلى أن إعادة ترميم العلاقات شهدت تفاهمات كبيرة انعكست بشكل واضح على التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وأضافت هند الضاوي، أن هذا التقارب حظي بتفهم إقليمي واسع، حيث أدركت دول المنطقة أن ما يحدث يأتي في إطار حماية الأمن والاستقرار الإقليمي، وليس موجّهًا ضد أي طرف بعينه، مؤكدة أن التفاهم المصري التركي لا يستهدف إسرائيل بشكل مباشر.

وتابعت هند الضاوي أن المفارقة تكمن في أن إسرائيل نفسها تمتلك شبكة تحالفات واسعة مع دول الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، دون أن يُنظر إلى ذلك باعتباره تهديدًا، إلا أن مجرد تقارب دولتين إسلاميتين في المنطقة يثير داخل إسرائيل مخاوف كبيرة، وكأن “القيامة قامت”.