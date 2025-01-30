إطلاق مشروع "وادي زها" بمدينة السلطان هيثم في عمان

تم الإعلان عن إطلاق مشروع "وادي زها"، الحي الأول ضمن مشروع تطويري جديد بمدينة السلطان هيثم، باستثمارات تصل إلى 90 مليون ريال عماني، في حدث استثنائي أقيم في دار الأوبرا السلطانية العمانية، وتحت رعاية وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان.

يأتي المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية العمرانية في السلطنة، حيث يهدف إلى نقل خبرات تطوير المجتمعات المتكاملة إلى السوق العماني، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 ويعزز العلاقات الاقتصادية الإقليمية.

يمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 100 فدان، ويتضمن ثلاثة أحياء سكنية: وادي زها، وادي صفا، وادي تالا، بإجمالي 3500 وحدة سكنية متنوعة تلبي مختلف احتياجات السكان. ويتميز المشروع بأن كل حي سكني يتم تطويره كمجتمع متكامل على قطعة أرض منفصلة، مما يوفر بيئة سكنية متكاملة تجمع بين التصميم العصري والطابع المحلي.

شهد حفل الإطلاق حضور عدد من كبار المسؤولين والوزراء والسفراء والمستثمرين، في إشارة إلى أهمية المشروع على المستوى الإقليمي. وخلال الفعالية، أكد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن هذا المشروع يعكس التزام السلطنة بتطوير مدن حديثة ومستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة، مشيرًا إلى دوره في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز عمليات التعمين.

يتميز "وادي زها" بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة السلطان هيثم، حيث يمتد على مساحة 23 فدانًا ويضم 760 وحدة سكنية متنوعة، تشمل شققًا بمساحات مختلفة، دوبلكسات، بنتهاوس، فلل مستقلة، وتاون هاوس. كما يضم المشروع مساحات خضراء واسعة، ومرافق ترفيهية متكاملة تشمل صالات رياضية، مسابح، سينما مفتوحة، مناطق لعب للأطفال، متاجر، مقاهي، ومراكز ثقافية وصحية، مما يخلق بيئة سكنية نابضة بالحياة.

وقد تم تصميم المخطط العام للمشروع من قبل إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التصميم والتخطيط العمراني، بما يضمن تقديم مجتمع سكني متكامل يراعي أحدث معايير الاستدامة. كما تم التعاون مع جهات استشارية لضمان تطبيق أفضل الممارسات في عمليات التطوير العقاري، مما يرسّخ معايير جديدة في سوق العقارات العمانية.

وفي ختام الحدث، تم التأكيد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية العمرانية المستدامة في السلطنة، من خلال توفير بيئة متكاملة تلبي تطلعات السكان، وتساهم في تحقيق رؤية عمان 2040 التي تركز على التحضر الذكي والتنمية المستدامة.