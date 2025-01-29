محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في وفاة والد الأنبا ماركوس |صور

أدى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في والد نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، وذلك خلال مراسم العزاء التي أقيمت في كاتدرائية مارمينا والبابا كيرلس بحي غرب كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلى بيت العائلة المصرية، وعدد من الآباء الكهنة والآباء رعاة الكنائس، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وقدم محافظ كفرالشيخ أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، مع خالص الدعاء بأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا قوة الروابط التي تجمع أبناء الوطن في مختلف المناسبات، والتي تعكس روح المحبة والتآخي التي يتميز بها المجتمع المصري.