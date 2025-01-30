أخبار التوك شو| العاصفة الشمسية.. موعدها وتأثيرها على الاتصالات والإنترنت.. رئيس الوزراء يوجه رسائل هامة للشعب المصري

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
الرئيس السيسي: حل القضية الفلسطينية ليس في تهجير الشعب من أرضه
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما نشهده منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن هو انعكاس لسنوات طويلة من غياب الحلول للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لم تُعالج جذورها على مدار عقود، مما يؤدي إلى تفجر الأوضاع بين الحين والآخر، كما يحدث حاليًا في قطاع غزة.
العاصفة الشمسية.. موعدها وتأثيرها على الاتصالات والإنترنت | فيديو
كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، في تصريح له حول حقيقة العاصفة الشمسية التي يتداولها البعض بأنها ستضرب الأرض في الأيام أو الشهور المقبلة.
أستاذ تاريخ يكشف تفاصيل عقيدة اليهود بشأن تهجير الفلسطينيين |فيديو
كشف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، في تصريحات هامة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أن فكرة تهجير الفلسطينيين تعد جزءًا من العقيدة اليهودية التي تهدف إلى “تطهير الأرض” وفقًا للمعتقدات التوراتية.
تجاوزنا المرحلة الصعبة.. رئيس الوزراء يوجه رسائل هامة للشعب المصري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية، عن تفاصيل هامة لعدد من الملفات الهامة الخاصة بتوافر السلع قبل شهر رمضان، إضافة إلى قيام شركة ايني الأيطالية باستكمال أعمال الحفر بحقل ظهر.
أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي .. ويؤكد موقف مصر الثابت من تهجير الفلسطينيين
شكر الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: “شكراً السيد الرئيس، لقد أثلجت صدور الجميع، الـ 107 مليون مواطن مصري في منتهى الفرحة والسعادة”.
تامر أمين يعلق على فيديو محمد رمضان: يا مرايتي مين أحلى مني
قال الإعلامى تامر أمين أن الفنان محمد رمضان يجيد لفت النظر وتصدر التريند.
اتقل تاخد حاجة نضيفة| تعليق مثير من تامر أمين على صفقات الأهلى
علق الإعلامى تامر أمين على صفقات النادى الأهلى الشتوية، قائلا:" اللى قال الصبر جميل مكنش غلطان".
كاميرا "على مسئوليتي" تلتقي بسائقي شاحنات مساعدات مؤسسة أبو العينين إلى غزة
أكد الإعلامي أحمد موسى أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها مؤسسة النائب محمد أبو العينين لأهالي قطاع غزة، تنطلق عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن هذه المرة يتم دعم الشعب الفلسطيني من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
استشاري تنمية صادرات: يجب أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في الفترة القادمة
قال هاني قسيس رجل الصناعة وعضو اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء لتنمية الصادرات، إن التكامل والترابط عامل مهم في تحقيق الطفرة الصناعة والاقتصادية بالدولة المصرية، والقطاع الخاص يلعب دور مهما في الصناعة ولابد أن يكون له دور أوسع خلال الفترة القادمة.
اتحاد كرة اليد: لاعبو منتخب فرنسا اعتذروا للاعبي منتخبنا بعد المباراة
قال خالد فتحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، أن سيناريو هزيمة منتخب اليد أمام نظيره الفرنسى قاسى للغاية، معقبا:" مفيش قدمنا غير مواصلة العمل".