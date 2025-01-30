قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في الحفاظ على الاتفاق النووي
يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)
عمرو الحديدي: كاريزما الخطيب السبب في صفقات الأهلي الجديدة
حسام المندوه: الزمالك أنهى ملف المستحقات.. وصرف الـ 25% غدا
محمود عباس: نقدر موقف السيسي برفض تهجير الشعب الفلسطيني
في غياب مرموش.. مانشستر سيتي يتأهل لملحق دوري الأبطال بثلاثية أمام كلوب بروج
4 ركعات في آخر يوم من رجب.. مُفرجة للكرب تغفر الذنوب.. أوصى بها النبي في 8 خطوات
وسائل إعلام عالمية تسلط الضوء على موقف مصر الموحد والقوي برفض تهجير الفلسطينيين
أولويات سوريا وأحمد الشرع رئيسًا .. ماذا تضمن "خطاب النصر" بشأن المرحلة الانتقالية؟
صعود هائل في سعر الدولار عالميا بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكية
دعاء النبي آخر يوم في شهر رجب.. ردده حتى الغروب يُفرج الكروب ويرزقك من حيث لا تحتسب
ترامب ينشئ مركز احتجاز للمهاجرين في جوانتانامو.. وكوبا تندد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كريم مصيلحي: حديث الرئيس عن تهجير الفلسطينيين يدعو للفخر بالعروبة ودعم الأشقاء

كريم مصيلحي
كريم مصيلحي
محمد الشعراوي
×

قال كريم مصيلحي، الأمين المساعد بامانة المواطنة بحزب حماة الوطن، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني، تؤكد تواصل القاهرة جهودها لضمان ألا يكون الشعب الفلسطيني ضحية جديدة لمعادلات سياسية لا تراعي حقوقه المشروعة، وتؤكد أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للحق الفلسطيني، انطلاقًا من التزامها التاريخي والوطني والأخلاقي بهذه القضية.

وأكد مصيلحي في بيان له، أن التجربة المصرية مع القضية الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، بل تمتد عبر عقود طويلة من الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني، تجسد في الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة لاحتواء الأزمات المتلاحقة، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين، وفتح قنوات الحوار بين مختلف الأطراف بهدف الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة.

ولفت مصيلحي، أنه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، كانت مصر في طليعة الدول التي تحركت لوقف نزيف الدم، وإدخال المساعدات، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، ما يعكس التزامًا عمليًا لا يقتصر على التصريحات أو البيانات الدبلوماسية.

وأضاف مصيلحي،  أن الحديث عن الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من سبعين عامًا هو تذكير بحقيقة لا يمكن طمسها، وهي أن هذا الشعب يعاني من الاحتلال والتهجير والقمع المستمر، مشيرا إلى أن موقف مصر الواضح والصريح برفض أي محاولات لترحيل الفلسطينيين هو جزء من رؤية استراتيجية أشمل، تستهدف تحقيق الاستقرار عبر تسوية عادلة لا تتجاهل حقوق الفلسطينيين، ولا تسمح بفرض الأمر الواقع بالقوة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة كريم مصيلحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب رئيس الزمالك

ردا على انتقال بن شرقي للأهلي.. صفقتين قويتين على رادار الزمالك | تعرف عليهما

مرتبات

دراسة إصدار حزمة اجتماعية.. وحقيقة زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور

رئيس مجلس الوزراء

عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة.. درجاتك هنا

منتخب مصر لكرة اليد

فى انتظار المعجزة.. سيناريوهات مصير مصر فى مونديال اليد

الزمالك

محمد ربيعة يوقع على عقود انضمام للزمالك لمدة ٣ مواسم

وزير التعليم

حكم عاجل من القضاء.. إلغاء قرار وزير التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

منى فاروق

عبارات خارجة.. حبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

وزيرا الشباب والزراعة

وزير الزراعة: إجراءات حكومية لدعم وتمكين الشباب

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي: التوسع في الإنتاج العسكري والمدني والمساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية

وزير التربية والتعليم في برلين

عبداللطيف يبحث مع الأمين العام لمؤتمر وزراء الثقافة بألمانيا سبل دعم تعليم ذوي الإعاقة

بالصور

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

بملابس لافتة.. سارة سلامة تثير الجدل من باريس

سالرة سلامة
سالرة سلامة
سالرة سلامة

أغلى 10 صفقات في العالم بالانتقالات الشتوية 2025.. تعرف عليهم

أغلي 10 صفقات في العالم
أغلي 10 صفقات في العالم
أغلي 10 صفقات في العالم

تنبؤات قاتمة .. 5.8 مليون شخص يموتون في أوروبا بحلول 2099 ..ما السبب؟

تنبؤات قاتمة: 5.8 مليون شخص سيموتون في أوروبا بحلول 2100 ..ما السبب؟
تنبؤات قاتمة: 5.8 مليون شخص سيموتون في أوروبا بحلول 2100 ..ما السبب؟
تنبؤات قاتمة: 5.8 مليون شخص سيموتون في أوروبا بحلول 2100 ..ما السبب؟

فيديو

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

مولود

قلوب حجر| تفاصيل العثور على مولــود داخل "منور عقار" بشبرا

اللبنانية دياموند بو عبود

اللبنانية دياموند بو عبود: ذهبت لطبيب نفسي من أجل "ريما" في "سراب"

اصوات غريبة تصدر من الفضاء

كأنها نداءات غامضة.. العلماء يفسرون أصواتا غريبة صادرة من الفضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد