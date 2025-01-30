شبانة: تريزيجيه من رشح أشرف بن شرقي للأهلي



أكد الإعلامي محمد شبانة, أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، يعاني من مشكلة كبيرة مع الجماهير، بسبب انتقال المغربي أشرف بن شرقي لصفوف الأهلي.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الزمالك حتى الان لم يبرم أي صفقة وهذا تسبب في مشكلة كبيرة بين جماهير الزمالك والإدارة، خاصة بعد انتقال أشرف بن شرقي للأهلي".



وتابع:" ترددت أنباء عن وجود مفاوضات بين الأهلي ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، بسبب وجود أزمة بين اللاعب ومدربه، رغم أنه سجل هدف في المباراة السابقة، ومن الوارد أن يكون اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية، ووالد اللاعب أكد أن اللاعب طموحة الاستمرار في أوروبا".



وواصل:" أشرف بن شرقي، ترند في مصر منذ 3 أيام، ويقال أن محمود تريزيجيه، هو من رشح للأهلي اللاعب وأكد أنه سيكون إضافة قوية رغم أنه يلعب في نفس مكانه، ودي أخلاق تريزيجيه وهو من اللاعبين المحبوبه لجميع الجماهير حتى جمهور الزمالك يحبه".